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    «Господь что-то ограничил мой голос». Патриарх Кирилл отказался от проповеди после литургии

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    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог прочитать проповедь после литургии в храме Христа Спасителя из-за проблем с голосом. Он попросил верующих помолиться о его здравии, сообщает ТАСС 16 июня.

    «Господь что-то так ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — обратился патриарх к прихожанам в конце литургии.

    Патриарху Кириллу в ноябре исполнится 78 лет, на предстоятельское служение его избрали в начале 2009 года. Осенью 2022 года глава Русской православной церкви заболел коронавирусом и ушел на изоляцию. Ни о каких серьезных проблемах со здоровьем у патриарха ранее не сообщалось.

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