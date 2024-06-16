«Господь что-то ограничил мой голос». Патриарх Кирилл отказался от проповеди после литургии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог прочитать проповедь после литургии в храме Христа Спасителя из-за проблем с голосом. Он попросил верующих помолиться о его здравии, сообщает ТАСС 16 июня.



«Господь что-то так ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», — обратился патриарх к прихожанам в конце литургии.



Патриарху Кириллу в ноябре исполнится 78 лет, на предстоятельское служение его избрали в начале 2009 года. Осенью 2022 года глава Русской православной церкви заболел коронавирусом и ушел на изоляцию. Ни о каких серьезных проблемах со здоровьем у патриарха ранее не сообщалось.

