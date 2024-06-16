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    Девушка в Петербурге так обгорела на солнце, что попала в реанимацию

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    Коварное петербургское солнце не пощадило 16 июня 23-летнюю девушку из Кировского района. Ей потребовалась госпитализация после загара.

    Как стало известно «Фонтанке», пострадавшую доставили в медучреждение после четырех часов дня. У девушки зафиксирован солнечный ожог 60% тела первой и второй степени. Больше всего пострадали туловище и конечности. Состояние пациентки оценивается как тяжелое, она помещена в реанимацию.

    Это не первый такой случай. В мае блондинка из Коми тоже так же пострадала от солнца. До нее была еще одна пострадавшая. В НИИ Джанелидзе «Фонтанке» рассказали, как не повторять их ошибок и загорать безопасно.

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