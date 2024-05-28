Прежде чем подставляться солнцу, тренируйте кожу. Два пациента петербургской больницы дозагорались до реанимации

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перезагоравшую студентку, доставленную в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, 28 мая перевели из реанимации. Но это уже третья пострадавшая от солнечного ожога с начала сезона, рассказал «Фонтанке» 28 мая Павел Крылов, заведующий 1-м ожоговым отделением Института скорой помощи. Лето испорчено — в этом году им загорать уже нельзя. «Фонтанка» узнала, как не обжечься под солнцем и не угодить в реанимацию.



Еще не началось лето, а с ожогами от ультрафиолета обратились в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе уже трое. Один пострадавший получил помощь и отправился на амбулаторное долечивание. Второму — молодому человеку, заснувшему под солнцем на полтора часа, потребовалась помощь реаниматологов. С обожженными 80% поверхности кожи и в тяжелом состоянии он еще и не сразу обратился за помощью. К счастью, все обошлось. Как говорят врачи, «выписан в удовлетворительном состоянии».



Студентка, госпитализированная 27 мая с ожогом 80% кожи, провела на солнце более 4 часов. Ей еще предстоит лечение, но из реанимации ее уже перевели в отделение.



Как рассказал «Фонтанке» Павел Крылов, у двух серьезно пострадавших пациентов неповрежденной осталась только кожа головы под волосами и все, что закрыто купальником. При этом даже не столько обширные ожоги представляют опасность для пострадавших, сколько гиповолемический шок — обезвоживание, развивающееся в результате длительного воздействия ультрафиолета. «Он проявляется тошнотой, головокружением, возможной потерей сознания, снижением количества выделяемой мочи. При таких симптомах, характерных для шокового состояния, требуется незамедлительная госпитализация», — говорит врач.



Гиповолемия — опасное состояние, особенно для пожилых с серьезной сопутствующей патологией, потому что может вызвать осложнение имеющихся заболеваний. Как поясняет Крылов, при ней снижается артериальное давление и, соответственно, затрудняется кровоснабжение как сердечной мышцы, так и центральной нервной системы — головного мозга. Органы страдают от недостатка кислорода и питательных веществ. Значит, велика вероятность развития сосудистых катастроф — инфаркта, инсульта.

Студентке придется провести в больнице неделю, при менее выраженных осложнениях пациенты проводят в стационаре 2–3 дня и выписываются на долечивание в поликлинику. Обычно на момент выписки уже не болит кожа, общее состояние нормализуется. «Если бы это было не первое нахождение на солнце в этом году, то может быть все и обошлось бы. Но когда кожа «нетренированная», попытка достичь максимального результата от загара губительна. Когда первичный контакт с солнцем приводит к такому тяжелому поражению кожи, то в течение года мы не рекомендуем целенаправленно загорать. Понятно, что человек может выходить на улицу, может купаться в море, но загорать не следует, — предупреждает врач. — А на будущее хорошо бы понимать, что воздействие ультрафиолета всегда должно быть четко дозировано. Даже в солярии. Это процедура, которая должна быть чётко регламентирована по времени».



С ожогами, полученными в солярии, у комбустиологов есть пациенты круглый год — оттого, что люди часто стараются загореть за одно посещение, а это понятно чем заканчивается. Получивших «ультрафиолетовые» ожоги в естественных условиях и нуждающихся в госпитализации в хорошее лето бывает по 10–15 человек. Как правило, они поступают в начале сезона, когда еще неподготовленные люди впервые выходят на солнце и торопятся воспользоваться им по максимуму.

Хотя делать это нужно с учётом своих индивидуальных особенностей. Нельзя допускать даже простого покраснения.



Врач советует обязательно употреблять большое количество жидкости. Причем это должна быть простая вода, не минеральная и не газированная. При достаточном объеме воды, даже если человек получит солнечный ожог, проблема ограничится местными проявлениями. Да, это дискомфорт, но, по крайней мере, нет опасности для жизни.

Как правильно загорать. Инструкция от дерматолога

Татьяна Школьникова, дерматолог Городского кожно-венерологического диспансера:

Первые солнечные ванны в начале сезона следует принимать не более 15 минут.



Правильное время для загара: с 8:00 до 11:00 и с 16:00–17:00 до 20:00. Есть данные о том, что и в ранние утренние часы — с 6:00 — лучи менее опасны.

Солнцезащитный крем — с фактором защиты не менее SPF30 — наносится на кожу за 30 минут до выхода на солнце. Обновляется после каждого купания в воде. С возрастом лучше увеличивать фактор защиты. При заболеваниях кожи требуется SPF100.

Вода притягивает ультрафиолетовое излучение. Чтобы загар был ровный, после купания надо убрать воду полотенцем. При обильном потоотделении кожу также следует высушивать.



Чем ближе к воде вы принимаете солнечные ванны (на берегу моря, реки, у бассейна), тем больше вероятность обгорания.

Летом риск обгорания сохраняется и в пасмурную погоду.

Головной убор обязателен. Во-первых, это профилактика солнечного удара. Во-вторых, защита лица от фотостарения.



Загорать не только на пляже, но и на огороде запрещено, если у человека на теле много родинок. Даже маленькая родинка может под воздействием ультрафиолета перерождаться в рак кожи.

Обязательно пить много воды, причем теплой или прохладной, но не ледяной.

Если вы принимает лекарства, обратите внимание на разделы «Побочные эффекты» и «Противопоказания» в инструкции. Некоторые лекарства усиливают фоточувствительность. Чаще всего это антибиотики, гипертензивные и мочегонные средства, нейролептики, антидепрессанты, оральные контрацептивы, витамины В2, В6. В зависимости от графика их приема решайте, стоит ли вам загорать и когда.

БАДы тоже могут усиливать фоточувствительность. Если вы их принимаете, проверьте, не отражено ли это свойство в инструкции.

Обращайте внимание на состав кремов и мазей, которые вы наносите на кожу. Например, наружные средства, которые применяются для лечения угревой болезни, могут содержать салициловую, лимонную или азелоиновую кислоты, ретиноид адапален. Они «истончают» кожу, делают ее более чувствительной.



Отправляясь на пляж, не пользуйтесь духами: под воздействием солнечных лучей на местах, где они наносятся, возникают ожоги, если в их состав входят масла бергамота, лимона, лайма, грейпфрута, апельсина, пачулей, коры коричного дерева, а также зверобой, укроп, мускус. А если повезет и до ожога дело не дойдет, красивого загара все равно не получится, он будет неравномерным.

Некоторые косметологические процедуры рекомендуется завершить задолго до пребывания под солнцем. Например, пилинги, депиляцию, лазерную и фотоэпиляцию.



А чтобы получить красивый цвет кожи, за месяц до загара рекомендуется принимать витамины А и Е. И включать в меню продукты, которые «помогают» коже — создают условия для образования красивого и ровного загара. Это тыква, морковь, помидоры, красный перец, брокколи, грейпфруты, сливы, персики, дыни, абрикосы, хурма, черника и черная смородина.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

