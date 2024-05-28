Студентка СПбГУГА загорела до реанимации

Жаркое петербургское солнце приносит не только радость городским жителям, но и причиняет серьезный урон. Студентка СПбГУГА из Сыктывкара не ожидала, что солнечные ванны могут обернуться проблемами, и оказалась в реанимации.



Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, 21-летняя девушка была госпитализирована накануне вечером в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали солнечный ожог 80% тела первой и второй степени. Пострадавшую поместили в ожоговую реанимацию.



Известно, что студентка загорала у общежития на Вертолетной улице под прямыми солнечными лучами.

