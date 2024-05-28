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    Студентка СПбГУГА загорела до реанимации

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    Жаркое петербургское солнце приносит не только радость городским жителям, но и причиняет серьезный урон. Студентка СПбГУГА из Сыктывкара не ожидала, что солнечные ванны могут обернуться проблемами, и оказалась в реанимации.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, 21-летняя девушка была госпитализирована накануне вечером в тяжелом состоянии. У пациентки диагностировали солнечный ожог 80% тела первой и второй степени. Пострадавшую поместили в ожоговую реанимацию.

    Известно, что студентка загорала у общежития на Вертолетной улице под прямыми солнечными лучами.

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