Развод, сталкинг, воинская часть. На севере Петербурга трое в камуфляже похитили бывшего мужа

Свидетельницей необычного похищения стала жительница Приморского района днем 16 июня. Она своими глазами увидела, как мужчины в камуфляже и с закрытыми лицами затолкали человека в автомобиль и увезли. Женщина тут же позвонила в полицию, там объявили план «Перехват». «Фонтанка» узнала подробности этой истории. Как выяснилось, все началось с девушки. Жили-были в Петербурге молодые муж и жена, но счастье их длилось недолго, 13 июня их брак был расторгнут. Бывший супруг не смог смириться с потерей и не оставлял попыток продолжить общение. Выражалось это в звонках и стучании в дверь квартиры.

Девушке это надоело и она пожаловалась на поведение бывшего своему новому возлюбленному, который служит в Каменке. Тот позвонил надоедливому сталкеру и попросил его угомониться. В ответ услышал много неприятного и предложил собеседнику сказать это же при личной встрече, с командиром он как-нибудь договорится и приедет куда нужно. Из неугомонного мужчины вновь посыпалась брань.



Военнослужащий взял двух друзей из воинской части и приехал на Шаврова. Там они обменялись любезностями с оппонентом, разбили ему лицо и усадили в машину. Доехав до Парашютной, они отпустили его на волю, а бывший муж тут же набрал телефон полиции и пожаловался на похищение и побои.

