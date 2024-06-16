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    Борис Титов назначен спецпредставителем по связям с международными организациями

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    Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ 16 июня появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    Предшественником Титова был Анатолий Чубайс. После начала спецоперации он покинул страну и обосновался в Израиле. Президент России не понимает, почему тот «удрал».

    Что касается Бориса Титова, то ранее он защищал права предпринимателей, будучи омбудсменом при президенте. На этот пост он был назначен в 2012 году, а в 2017 году вновь переизбран на пятилетний срок.

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