Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ 16 июня появился на официальном интернет-портале правовой информации.



Предшественником Титова был Анатолий Чубайс. После начала спецоперации он покинул страну и обосновался в Израиле. Президент России не понимает, почему тот «удрал».



Что касается Бориса Титова, то ранее он защищал права предпринимателей, будучи омбудсменом при президенте. На этот пост он был назначен в 2012 году, а в 2017 году вновь переизбран на пятилетний срок.

