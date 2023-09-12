Путин о Чубайсе: зачем он удрал, непонятно

Владимир Путин заявил, что никакой деприватизации в России не будет, и прокомментировал переезд экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль. Об этом глава государства 12 сентября рассказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.



Путин констатировал, что уголовных дел в «Роснано» в настоящее время нет. И предположил, что экс-глава корпорации опасается, что такие дела могут быть возбуждены, и поэтому даже перешел на «нелегальное положение» в Израиле.



«Там зачем-то прячется. Мне показали крупную фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич, как он там живет. Зачем он это делает, я не понимаю, что он удрал. <...> На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю», — резюмировал президент.

