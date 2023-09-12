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    Путин о Чубайсе: зачем он удрал, непонятно

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    Владимир Путин заявил, что никакой деприватизации в России не будет, и прокомментировал переезд экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль. Об этом глава государства 12 сентября рассказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Путин констатировал, что уголовных дел в «Роснано» в настоящее время нет. И предположил, что экс-глава корпорации опасается, что такие дела могут быть возбуждены, и поэтому даже перешел на «нелегальное положение» в Израиле.

    «Там зачем-то прячется. Мне показали крупную фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич, как он там живет. Зачем он это делает, я не понимаю, что он удрал. <...> На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю», — резюмировал президент.

    С экономической и финансовой точки зрения деятельность Чубайса во главе «Роснано» «явно не удалась», добавил глава государства. Путин уточнил, что в «Роснано» «идут сложные процессы» и огромная финансовая дыра.

    Отвечая на вопрос о разговорах про возможный возврат активов из частной собственности в государственную, президент подчеркнул, что никакой деприватизации не намечается. «Никакой деприватизации не будет, вот это я вам могу точно сказать», — сказал Владимир Путин.

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    Владимир ПутинАнатолий Чубайс
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