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    Водителю, отправившему Audi в «Буквоед» на Невском проспекте, стало плохо за рулем

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    Полиция начала проверку по факту аварии в центре Петербурга. Как сообщает 16 июня ГУ МВД, водителю Audi A6, которая врезалась после полудня в «Буквоед» на Невском проспекте, стало плохо. Из-за этого мужчина потерял управление.

    «В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, никто из пешеходов не пострадал», — добавили в главке полиции.

    Ранее «Фонтанка» писала, что побитая теперь Audi является служебной машиной топ-менеджера дочерней компании «Газпрома». Сам руководитель в субботу находится в столице и об аварии узнал от корреспондента.

    Автомобиль нанес магазину незначительный урон — в результате столкновения частично повреждено остекление.

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