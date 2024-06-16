Водителю, отправившему Audi в «Буквоед» на Невском проспекте, стало плохо за рулем

Полиция начала проверку по факту аварии в центре Петербурга. Как сообщает 16 июня
«В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, никто из пешеходов не пострадал», — добавили в главке полиции.
Ранее «Фонтанка» писала, что побитая теперь Audi является служебной машиной топ-менеджера дочерней компании «Газпрома». Сам руководитель в субботу находится в столице и об аварии узнал от корреспондента.
Автомобиль нанес магазину незначительный урон — в результате столкновения частично повреждено остекление.