Водителю, отправившему Audi в «Буквоед» на Невском проспекте, стало плохо за рулем

Полиция начала проверку по факту аварии в центре Петербурга. Как сообщает 16 июня ГУ МВД , водителю Audi A6 , которая врезалась после полудня в «Буквоед» на Невском проспекте, стало плохо. Из-за этого мужчина потерял управление.



«В результате ДТП водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, никто из пешеходов не пострадал», — добавили в главке полиции.



Ранее «Фонтанка» писала, что побитая теперь Audi является служебной машиной топ-менеджера дочерней компании «Газпрома». Сам руководитель в субботу находится в столице и об аварии узнал от корреспондента.

