Отправляйтесь в гастрономическое
путешествие по вкусам России
путешествие по вкусам России
Узнаем Россию в каждом вкусе
12 июня мы отмечаем День России. Блестящая Москва и романтичный Санкт-Петербург, ласковое Поволжье, северная красавица Арктика, гостеприимный Урал и суровая, но такая приветливая Сибирь — наша страна так огромна и прекрасна в каждом своем регионе и городе.
Как бы далеко вы ни находились от дома, «Лента» всегда остается рядом. Выбирайте город на карте и узнайте, чем знаменита местная кухня и какие продукты там обязательно стоит попробовать. Купить всё необходимое быстро и выгодно можно в «Ленте» — все представленные товары высокого качества ждут вас в магазинах и с доставкой.
Путешествуйте и узнавайте Россию на вкус с «Лентой».
Как бы далеко вы ни находились от дома, «Лента» всегда остается рядом. Выбирайте город на карте и узнайте, чем знаменита местная кухня и какие продукты там обязательно стоит попробовать. Купить всё необходимое быстро и выгодно можно в «Ленте» — все представленные товары высокого качества ждут вас в магазинах и с доставкой.
Путешествуйте и узнавайте Россию на вкус с «Лентой».
Кликайте
по городам
по городам
Архангельск
Санкт-Петербург
Ярославль
Москва
Ростов-на-Дону
Волгоград
Нижний Новгород
Пермь
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Новосибирск
Иркутск
Омск
Самара
Уфа
Краснодар
Казань
Красноярск
Архангельск
Попробовать «северный хлеб», кулебяку с треской и согреться горячим чаем с козулями
Город на берегу Северной Двины называют воротами в Арктику – это суровый, но удивительно красивый край с холодным Белым морем, множеством рек и озер, лесами, богатыми ягодами и грибами. «Морем живем – морем кормимся» – так гласит старинная поморская поговорка.
О любви архангелогородцев к треске по всей России слагают легенды, а самих поморов называют трескоедами. Эту рыбку действительно здесь ценят и называют «северным хлебом». Треска хороша и в жареном, и в копченом виде, и в стейках, запеченных на гриле. В этой рыбе множество витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. Печень трески – еще один полезный и питательный деликатес, который обязательно нужно попробовать в Поморье.
Классика северной кухни – рыбные кулебяки и пироги-рыбники. Начиняют их всем, что поймали в море: горбушей, треской, лососем. А выпекают в форме рыбки!
О любви архангелогородцев к треске по всей России слагают легенды, а самих поморов называют трескоедами. Эту рыбку действительно здесь ценят и называют «северным хлебом». Треска хороша и в жареном, и в копченом виде, и в стейках, запеченных на гриле. В этой рыбе множество витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. Печень трески – еще один полезный и питательный деликатес, который обязательно нужно попробовать в Поморье.
Классика северной кухни – рыбные кулебяки и пироги-рыбники. Начиняют их всем, что поймали в море: горбушей, треской, лососем. А выпекают в форме рыбки!
Продуктовая корзина жителя Поморья
Готовят из молока настоящих северных коров. Производство находится в 600 км от Архангельска. Такой творог любят есть на завтрак взрослые и дети, немного присыпав сахаром.
Пломбир от производителя «Северодвинск-Молоко» - любимое мороженое многих архангелогородцев. У него такой фантастический сливочный вкус, что невозможно отказаться этого лакомства даже в прохладное поморское лето.
Масло сладкосливочное «Крестьянское» 72,5%
Производят в Архангельской области. В рационе местных жителей оно просто незаменимо: в условиях буквально арктического климата калорий тратится много, так что кусочек такого масла с горячей выпечкой или свежим хлебом - как батарейка для архангелогородца. Любят его и за сладковатый вкус: можно и на бутерброд с рыбкой, и в крем для домашнего торта.
Добывается из ключей знаменитого урочища Куртяево. Давным давно на этом месте был вулкан, а сейчас бьют 80 ключей с чистейшей водой слабой минерализации.
Вкусные сувениры с собой
Мармелад ассорти «Северная ягода» от «Арххлеб» сделан на основе натуральных ягод и фруктов. Разноцветные сладости со вкусом настоящих северных ягод: морошки, голубики, брусники, северной малины. Готовят его на агар-агаре, который добывают из водорослей Белого моря.
Мармелад «Северная ягода морошка» от «Арххлеб» с главным вкусом Севера - маленькой, но такой яркой ягодой морошка.
Кстати, у многих поморских блюд забавные названия. Например, заебуриха – рагу из овощей и любой рыбы, которая попалась под руку. Или алабашники – блины на ржаной муке и опаре. Но самый известный съедобный сувенир носит очаровательное название козули – это архангельские расписные пряники из ржаного теста в форме птиц и зверей.
Ряженка «Устьянское» 3,2%
Любимый вечерний напиток архангелогородцев. Пьют ее холодной, даже ледяной. А после сразу хочется закутаться в теплое пуховое одеяло и уснуть!
Сыр «Архангельский» ТМ «Белозорие» – в Поморье есть свой фирменный сыр, который чем-то напоминает адыгейский, но еще нежнее. В нем около 20% белка на 100 грамм, поэтому его любят те, кто придерживается правильного питания. Можно поджарить, положить на бутерброд или добавить в салат. Обязательно к покупке!
Климат российского Севера суров, и местные жители отдают предпочтение сытным согревающим блюдам. Летом одно из самых популярных кушаний – шашлык из свинины. Попробуйте пожарить на углях шашлык ЛЕНТА FRESH из свиного окорока в кефире – мясо будет просто таять во рту. А если хочется чего-то более пикантного с остринкой, приготовьте свиные купаты ЛЕНТА FRESH с чоризо.
Все продукты ждут вас в «Ленте»
Все продукты ждут вас в «Ленте»
Памятник тюленю
В годы Великой Отечественной войны тюленье мясо, жир и шкуры спасли от голода не только многих северян, но и жителей блокадного Ленинграда.
Набережная Северной Двины с кудесниками
На набережной живут кудесники. Их бронзовые фигурки не больше 40 см. В руках у хранителей Севера символы Поморья: птица счастья, алмаз, каргопольская свистулька, треска и соль.
Проспект Чумбарова-Лучинского
В народе пешеходную улицу прозвали Чумбаровка. Здесь сохранились старинные деревянные дома конца XIX — начала XX века.
Памятник Писахову
Известный и любимый на Севере сказочник обожал гулять по городу и рассказывать небылицы. Ему нужно обязательно пожать руку, погладить кошку у ног и потереть нос на счастье.
Скульптура «Архангельский мужик»
Сеня Малина - персонаж сказок Степана Писахова - знаком северянам с детства. Был вруном похлеще Мюнхаузена. В одной из своих историй он оседлал налима. Это и запечатлел в скульптуре художник Сергей Сюхин.
Высотка (здание на площади Ленина)
Здание проектных организаций прозвали «Высотка». Самое высокое здание в Поморье. В нем 24 этажа и больше 100 метров вместе с крышей.
«Гипер Лента», Московский проспект, 12
Есть всё! По стабильно низким ценам.
До магазина на машине 10 минут от скульптуры «Архангельский мужик»
Екатеринбург
Почему пельмени с майонезом — главное блюдо на Урале
А есть ли она – та самая таинственная уральская кухня? Об этом спорят даже местные. На стыке Европы и Азии, на пересечении самых разных национальных культур сплетается множество кулинарных традиций.
Особенный пиетет – к местным продуктам. Это грибы – маслята, подберезовики, белые, ягоды – облепиха, жимолость, черемуха, птица и мясо, выращенные на уральских предприятиях или обитающие в окрестных лесах. Уральцы не избалованы погодой, а потому ценят сытные, согревающие и уютные блюда – наваристые супы, пельмени, мясные блюда и, конечно, шашлык.
Особенный пиетет – к местным продуктам. Это грибы – маслята, подберезовики, белые, ягоды – облепиха, жимолость, черемуха, птица и мясо, выращенные на уральских предприятиях или обитающие в окрестных лесах. Уральцы не избалованы погодой, а потому ценят сытные, согревающие и уютные блюда – наваристые супы, пельмени, мясные блюда и, конечно, шашлык.
Продуктовая корзина уральца
Уральцы настоящие фанаты именно этого продукта и уверяют, что в Екатеринбурге производят самый вкусный майонез в мире. Неслучайно Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза на душу населения.
Молочная продукция Ирбитского завода неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и в «Лентах» она – в топе продаж. Ирбитскую молочку покупают многие поколения уральцев, ведь в 2025 году предприятие отпразднует свой 100-й юбилей.
Легендарного хлебокомбината «Смак»: хлеб и булочки предприятия, которому тоже без малого 100 лет, обожают и взрослые, и дети.
С мясом птицы: продукцию местной птицефабрики выбирают за свежесть и вкус. Именно это предприятие сделало классикой уральского стола пельмени с нежной куриной начинкой – это более диетический вариант любимого всеми блюда с великолепным вкусом.
Вкусные сувениры с собой
«Иван-чай» от «Айдиго» – полезный и очень вкусный. Это растение повсеместно встречается на Урале, где к нему относятся с большим почтением. Иван-чай укрепляет иммунитет, что так важно в регионе с переменчивой погодой.
Прекрасное дополнение уральского чаепития – легендарные грильяжные конфеты «Уральский рыжик» из морковных цукатов, румяного арахиса и мягкой карамели, которую варят по секретной технологии. Рецепту этих конфет, родившихся в Свердловске, уже почти 40 лет!
«О, какой запах! Свердловский шик. Национальное блюдо — из кур шашлык», — поет уральская группа «Чайф». Попробуйте шашлык из куриных окорочков ЛЕНТА FRESH в майонезе с черным молотым перцем и луком, и вам тоже захочется спеть от удовольствия.
Все продукты ждут вас в «Ленте»
Все продукты ждут вас в «Ленте»
«Екатеринбург Арена»
С 2019 года имеет статус лучшего стадиона категории «А» в России.
Государственный Цирк
Первое здание екатеринбургского цирка построил знаменитый мастер циркового искусства Максимилиано Труцци, для этого он специально приехал в Россию из Италии.
Дом Севастьянова
По легенде, известный дворянин Николай Иванович Севастьянов построил роскошный дворец на зависть всему городу, а сам жил в маленьком домике напротив.
«Супер Лента»
ул. Кузнечная, 79
ул. Кузнечная, 79
Когда цены супер и всё нужное рядом с домом.
До магазина на машине 8 минут от дома Севастьянова и 12 минут от башни «Исеть»
До магазина на машине 8 минут от дома Севастьянова и 12 минут от башни «Исеть»
Башня Исеть
До появления питерского «Лахта-Центр» уральская «Исеть» была самым северным небоскребом планеты.
«Гипер Лента»
пр. Космонавтов, 1В/1
пр. Космонавтов, 1В/1
Есть всё! По стабильно низким ценам.
До магазина на машине 9 минут от башни «Исеть» и 19 минут от Белой башни
До магазина на машине 9 минут от башни «Исеть» и 19 минут от Белой башни
Белая башня
Внутри можно найти необычное граффити: в стиле живописи ацтеков рассказали историю лихих 90-х уральской столицы.
«Гипер Лента»
ул. 22 Партсъезда, 2
ул. 22 Партсъезда, 2
Есть всё! По стабильно низким ценам.
До магазина на машине 7 минут от Белой башни
Санкт-Петербург
Жареная корюшка и знаменитые ленинградские пышки
В 2023 году город на Неве получил статус «Санкт-Петербург – кулинарная столица России». Петербург действительно очень выделяется на гастрономической карте страны. Он создавался как европейский город и в нем переплелись как русские кулинарные традиции, так и французские, голландские, шведские, немецкие.
Каждый император привносил что-то новое в столичную кухню. Петр I привез из Голландии сыры и дал начало российскому сырному делу. При Екатерине II на столе обосновались томаты, при Александре I родился винегрет (название произошло от французского vinaigre — уксус). При Николае I стали популярны знаменитые пожарские котлеты из нежного куриного филе в панировке. Одним из самых знаменитых блюд дореволюционного Петербурга считается стерлядь в шампанском, которую и сегодня можно попробовать в северной столице.
Своя особенная культура еды сохранилась и в советскую эпоху, только кухня теперь называлась ленинградской. Пожалуй, самый известный кулинарный бренд того времени – те самые пышки, которые и сегодня пользуются огромным спросом в городе на Неве.
Каждый император привносил что-то новое в столичную кухню. Петр I привез из Голландии сыры и дал начало российскому сырному делу. При Екатерине II на столе обосновались томаты, при Александре I родился винегрет (название произошло от французского vinaigre — уксус). При Николае I стали популярны знаменитые пожарские котлеты из нежного куриного филе в панировке. Одним из самых знаменитых блюд дореволюционного Петербурга считается стерлядь в шампанском, которую и сегодня можно попробовать в северной столице.
Своя особенная культура еды сохранилась и в советскую эпоху, только кухня теперь называлась ленинградской. Пожалуй, самый известный кулинарный бренд того времени – те самые пышки, которые и сегодня пользуются огромным спросом в городе на Неве.
Продуктовая корзина петербуржца
Та самая шаверма в яркой экоупаковке. Восхитительный цыпленок-гриль в тортилье с фирменным пряным соусом и овощами станет отличным перекусом и позволит почувствовать себя настоящим петербуржцем.
В Петербурге так любят эту полезную и вкусную рыбку, что даже поставили ей памятник в Кронштадте на набережной Обводного канала. Готовят корюшку в городе на Неве просто и быстро. Мелкую рыбку солят, обваливают в муке и жарят в один слой на сковороде до румяности. Просто пальчики оближешь! Важно: правильная питерская порция – минимум 13 штук.
Сладкие, хрустящие, золотистые колечки петербуржцы грызут просто так или макают в чай. Местные жители с большой нежностью относятся к петербургскому хлебозаводу «Невская сушка», который даже в страшные 900 дней блокады продолжал выпекать хлеб для города и фронта.
Этот яркий натуральный напиток на основе северной ягоды великолепно утоляет жажду и освежает летом. Любимая ягода Пушкина богата витаминами и обладает неповторимым кисло-сладким вкусом. Петербуржцы пьют такой морс на завтрак и обязательно с сырниками.
Вкусные сувениры из Петербурга
Конфеты «Парадный Петербург» бренда «Самойловские сладости» – роскошный подарок из города на Неве в очень красивой упаковке с изображением Петра I. Внутри – авторские конфеты с разными вкусами от старейшей петербургской фабрики, основанной в середине XIX века.
Набор конфет «Санкт-Петербург» от еще одного легендарного петербургского предприятия – «Фабрики имени Крупской». Внутри нарядной упаковки вы найдете конфеты из темного и молочного шоколада с шоколадной и помадно-сливочной начинкой.
В советское время звание главной рыбы Петербурга приобрела корюшка. Именно она спасала петроградцев от голода после революции. Сегодня это один из символов города наряду с белыми ночами и разводными мостами. Каждый гость непременно должен в северной столице посетить Эрмитаж и отведать корюшки – пряного посола или жареную. Ее подают во многих ресторанах и кафе, а также готовят на домашней кухне.
И конечно, будучи в Питере, попробуйте петербургскую шаверму – самый популярный петербургский стрит-фуд. Только не перепутайте: в Петербурге именно шаверма, а не шаурма.
И конечно, будучи в Питере, попробуйте петербургскую шаверму – самый популярный петербургский стрит-фуд. Только не перепутайте: в Петербурге именно шаверма, а не шаурма.
Это один из самых известных хлебозаводов Санкт-Петербурга, ведущий историю с 1937 года. Благодаря удобной пластиковой упаковке все соломки остаются целыми. Петербуржцы подают ее к чаю и кофе, едят с йогуртом и обмакивают в варенье.
Производства кондитерского комбината «Невские берега». Сладкую продукцию этого бренда вы можете узнать по логотипу с изображением льва – главного символа петербургских набережных. Медово-пряничная основа прослоена кремом из натуральных сливок, а сам торт уже разрезан на порционные кусочки и выглядит очень аппетитно. Идеальный вариант, чтобы захватить с собой в гости.
Это один из самых известных хлебозаводов Санкт-Петербурга, ведущий историю с 1937 года. Благодаря удобной пластиковой упаковке все соломки остаются целыми. Петербуржцы подают ее к чаю и кофе, едят с йогуртом и обмакивают в варенье.
за этим печеньем петербуржцы специально приезжают в «Ленту». Румяное, хрустящее, с ароматной курагой.
пряного посола марки «Балтийский берег»: в меру соленая балтийская рыбка – лучшее украшение любого бутерброда или салата. При всей изысканности петербургской кухни даже на императорском столе никогда не переводились соленья, а также картошечка с соленой рыбкой. Современные петербуржцы такую трапезу тоже одобряют.
Все продукты ждут вас в «Ленте»
Все продукты ждут вас в «Ленте»
Сдобные сушки «Невская сушка». Сладкие, хрустящие, золотистые колечки петербуржцы грызут просто так или макают в чай. Местные жители с большой нежностью относятся к петербургскому хлебозаводу «Невская сушка», который даже в страшные 900 дней блокады продолжал выпекать хлеб для города и фронта.
Петербуржцы не избалованы хорошей погодой, поэтому, когда выглядывает солнышко, они дружно отправляются на пикники. Куда бы вы ни отправились: на Ласковый пляж или пляж «Морские дубки» на берегу Финского залива — захватите с собой шашлык в готовом маринаде из «Ленты». Выбор огромный, но особенно покупатели в Петербурге любят шашлык из куриных окорочков ЛЕНТА FRESH в майонезе. Он всегда получается сочным и готовится очень быстро.