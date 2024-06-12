Санкт-Петербург

Жареная корюшка и знаменитые ленинградские пышки

В 2023 году город на Неве получил статус «Санкт-Петербург – кулинарная столица России». Петербург действительно очень выделяется на гастрономической карте страны. Он создавался как европейский город и в нем переплелись как русские кулинарные традиции, так и французские, голландские, шведские, немецкие.



Каждый император привносил что-то новое в столичную кухню. Петр I привез из Голландии сыры и дал начало российскому сырному делу. При Екатерине II на столе обосновались томаты, при Александре I родился винегрет (название произошло от французского vinaigre — уксус). При Николае I стали популярны знаменитые пожарские котлеты из нежного куриного филе в панировке. Одним из самых знаменитых блюд дореволюционного Петербурга считается стерлядь в шампанском, которую и сегодня можно попробовать в северной столице.



Своя особенная культура еды сохранилась и в советскую эпоху, только кухня теперь называлась ленинградской. Пожалуй, самый известный кулинарный бренд того времени – те самые пышки, которые и сегодня пользуются огромным спросом в городе на Неве.

Продуктовая корзина петербуржца

Та самая шаверма в яркой экоупаковке. Восхитительный цыпленок-гриль в тортилье с фирменным пряным соусом и овощами станет отличным перекусом и позволит почувствовать себя настоящим петербуржцем.

В Петербурге так любят эту полезную и вкусную рыбку, что даже поставили ей памятник в Кронштадте на набережной Обводного канала. Готовят корюшку в городе на Неве просто и быстро. Мелкую рыбку солят, обваливают в муке и жарят в один слой на сковороде до румяности. Просто пальчики оближешь! Важно: правильная питерская порция – минимум 13 штук.

Сладкие, хрустящие, золотистые колечки петербуржцы грызут просто так или макают в чай. Местные жители с большой нежностью относятся к петербургскому хлебозаводу «Невская сушка», который даже в страшные 900 дней блокады продолжал выпекать хлеб для города и фронта.

Этот яркий натуральный напиток на основе северной ягоды великолепно утоляет жажду и освежает летом. Любимая ягода Пушкина богата витаминами и обладает неповторимым кисло-сладким вкусом. Петербуржцы пьют такой морс на завтрак и обязательно с сырниками.

Вкусные сувениры из Петербурга

Конфеты «Парадный Петербург» бренда «Самойловские сладости» – роскошный подарок из города на Неве в очень красивой упаковке с изображением Петра I. Внутри – авторские конфеты с разными вкусами от старейшей петербургской фабрики, основанной в середине XIX века.

Набор конфет «Санкт-Петербург» от еще одного легендарного петербургского предприятия – «Фабрики имени Крупской». Внутри нарядной упаковки вы найдете конфеты из темного и молочного шоколада с шоколадной и помадно-сливочной начинкой.

В советское время звание главной рыбы Петербурга приобрела корюшка. Именно она спасала петроградцев от голода после революции. Сегодня это один из символов города наряду с белыми ночами и разводными мостами. Каждый гость непременно должен в северной столице посетить Эрмитаж и отведать корюшки – пряного посола или жареную. Ее подают во многих ресторанах и кафе, а также готовят на домашней кухне.



И конечно, будучи в Питере, попробуйте петербургскую шаверму – самый популярный петербургский стрит-фуд. Только не перепутайте: в Петербурге именно шаверма, а не шаурма.

Это один из самых известных хлебозаводов Санкт-Петербурга, ведущий историю с 1937 года. Благодаря удобной пластиковой упаковке все соломки остаются целыми. Петербуржцы подают ее к чаю и кофе, едят с йогуртом и обмакивают в варенье.

Производства кондитерского комбината «Невские берега». Сладкую продукцию этого бренда вы можете узнать по логотипу с изображением льва – главного символа петербургских набережных. Медово-пряничная основа прослоена кремом из натуральных сливок, а сам торт уже разрезан на порционные кусочки и выглядит очень аппетитно. Идеальный вариант, чтобы захватить с собой в гости.

Это один из самых известных хлебозаводов Санкт-Петербурга, ведущий историю с 1937 года. Благодаря удобной пластиковой упаковке все соломки остаются целыми. Петербуржцы подают ее к чаю и кофе, едят с йогуртом и обмакивают в варенье.

за этим печеньем петербуржцы специально приезжают в «Ленту». Румяное, хрустящее, с ароматной курагой.

пряного посола марки «Балтийский берег»: в меру соленая балтийская рыбка – лучшее украшение любого бутерброда или салата. При всей изысканности петербургской кухни даже на императорском столе никогда не переводились соленья, а также картошечка с соленой рыбкой. Современные петербуржцы такую трапезу тоже одобряют.

Все продукты ждут вас в «Ленте»

Все продукты ждут вас в «Ленте»

Сдобные сушки «Невская сушка» . Сладкие, хрустящие, золотистые колечки петербуржцы грызут просто так или макают в чай. Местные жители с большой нежностью относятся к петербургскому хлебозаводу «Невская сушка», который даже в страшные 900 дней блокады продолжал выпекать хлеб для города и фронта.