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    Огурцы подешевели на 31%, свекла — подорожала на 29%. Петростат отчитался, как изменились цены в мае

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    В мае 2024 года в Петербурге подешевели огурцы и помидоры — на 31% и 13,6% соответственно. При этом существенно подорожали отели, экскурсии и авиаперелеты. О динамике цен 16 июня отчитался Петростат.

    Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах мая 2024 года составила 7058,44 рубля, что на 1,5% больше, чем в апреле. С начала года цены на продовольственные товары выросли на 2,43%, на услуги — на 5,88%.

    Из продуктов в мае также подорожали свекла (+29%, до 62,3 рубля за кг), морковь (+18,4%, до 71,3 рубля за кг), лук (+12,9%, до 45,4 рубля за кг), картофель (+12,2%, до 32,1 рубля за кг), капуста (+10,1%, до 49 рублей за кг) и хлебобулочные изделия (+4,8%, до 138,4 рубля за кг). Убавили в цене груши (-4%), детские творожки (-3,1%) и креветки (-2,4%).

    Цены на бензин выросли в среднем на 0,8%, на легковые автомобили — на 4%. Из лекарств подорожали цитрамон и мирамистин — на 4% и 3,7% соответственно, подешевели — корвалол и перекись, на 10,4% и 5,2%. Из бытовой техники прибавили в цене энергосберегающие лампы (+8,7%) и смарт-часы (+4%), убавили — миксеры и блендеры (-7,6%), а также беспроводные наушники (+6,3%) и пылесосы (+5,7%).

    Серьезно подорожала стоимость проживания в гостиницах — на 28,1%. Авиаперелеты выросли в цене на 26,2%, экскурсии — на 12,8%. Билеты в театр в мае обошлись петербуржцам в среднем в 2103 рубля, в кино — в 366 рублей.

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