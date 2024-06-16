Огурцы подешевели на 31%, свекла — подорожала на 29%. Петростат отчитался, как изменились цены в мае

В мае 2024 года в Петербурге подешевели огурцы и помидоры — на 31% и 13,6% соответственно. При этом существенно подорожали отели, экскурсии и авиаперелеты. О динамике цен 16 июня отчитался Петростат.

Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах мая 2024 года составила 7058,44 рубля, что на 1,5% больше, чем в апреле. С начала года цены на продовольственные товары выросли на 2,43%, на услуги — на 5,88%.