Огурцы подешевели на 31%, свекла — подорожала на 29%. Петростат отчитался, как изменились цены в мае

В мае 2024 года в Петербурге подешевели огурцы и помидоры — на 31% и 13,6% соответственно. При этом существенно подорожали отели, экскурсии и авиаперелеты. О динамике цен 16 июня отчитался Петростат.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах мая 2024 года составила 7058,44 рубля, что на 1,5% больше, чем в апреле. С начала года цены на продовольственные товары выросли на 2,43%, на услуги — на 5,88%.
Из продуктов в мае также подорожали свекла (
Цены на бензин выросли в среднем на 0,8%, на легковые автомобили — на 4%. Из лекарств подорожали цитрамон и мирамистин — на 4% и 3,7% соответственно, подешевели — корвалол и перекись, на 10,4% и 5,2%. Из бытовой техники прибавили в цене энергосберегающие лампы (
Серьезно подорожала стоимость проживания в гостиницах — на 28,1%. Авиаперелеты выросли в цене на 26,2%, экскурсии — на 12,8%. Билеты в театр в мае обошлись петербуржцам в среднем в 2103 рубля, в кино — в 366 рублей.