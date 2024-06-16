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    Смотрите, как Нидерланды вырвали победу у Польши

    2005
    19 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сборная Нидерландов вырвала победу у сборной Польши в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Игра состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, Германия. Финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу Нидерландов.

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    Поляки забили первыми. На 16-й минуте нападающий сборной Польши Адам Букса закатил мяч в ворота после подачи с углового. На 29-й минуте форвард Нидерландов Коди Гакпо сравнял счет с передачи защитника Натана Аке. На 83-й минуте нападающий Ваут Вегорст вывел Нидерланды вперед, установив окончательный счет 2:1.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Сборные Польши и Нидерландов играют в группе D на Евро-2024. Их соперниками по группе являются сборные Австрии и Франции, действующего вице-чемпиона мира.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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