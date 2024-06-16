Бастрыкин потребовал доклада из Петербурга по делу блогера из Таджикистана, который дает «вредные» советы соотечественникам

Глава СК Александр Бастрыкин ждет доклада от подчиненных из Петербурга. Его интересует блогер, который рассказывает гражданам Таджикистана, как нарушать миграционные правила.
Внимание главы СК история с блогером привлекла 16 июня. Ранее видеозапись из соцсетей гражданина Таджикистана была опубликована в паблике «Дорожный инспектор». Вещает блогер на таджикском и если верить информации из поста в паблике, то речь идет о приобретении поддельных студенческих билетов. Якобы такой способ помогает избежать излишнего внимания полиции — у студентов не проверяют в порядке ли документы мигранта.
По версии СК, блогер «делится информацией о способах совершения противоправных действий, в том числе в миграционной сфере». Провоздится проверка.