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    Бастрыкин потребовал доклада из Петербурга по делу блогера из Таджикистана, который дает «вредные» советы соотечественникам

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    Глава СК Александр Бастрыкин ждет доклада от подчиненных из Петербурга. Его интересует блогер, который рассказывает гражданам Таджикистана, как нарушать миграционные правила.

    Внимание главы СК история с блогером привлекла 16 июня. Ранее видеозапись из соцсетей гражданина Таджикистана была опубликована в паблике «Дорожный инспектор». Вещает блогер на таджикском и если верить информации из поста в паблике, то речь идет о приобретении поддельных студенческих билетов. Якобы такой способ помогает избежать излишнего внимания полиции — у студентов не проверяют в порядке ли документы мигранта.

    По версии СК, блогер «делится информацией о способах совершения противоправных действий, в том числе в миграционной сфере». Провоздится проверка.

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