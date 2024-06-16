Злодеи налили что-то мыльное в фонтан в центре Петербурга

Фонтан на Манежной площади стал пенным вечером 16 июня. Чтобы все исправить, его, вероятно, придется отключать и сливать.
Фото и видео с места делятся с «Фонтанкой» читатели. Фонтан работает, но чаша заполнена пеной.
Судя по кадрам, пена полностью заполнила фонтан. Прохожие неудовольствия не высказывают.
читательница «Фонтанки»
Петербургские фонтаны не редко становятся жертвами шутников с шампунем. «Водоканал», который отвечает за городские фонтаны, не устает напоминать, что для очистки системы воду придется сливать. Химия из шампуней и моющих средств может вывести из строя оборудование.