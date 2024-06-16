«Поразительно видеть». Россия впервые за два года обогнала США по импорту газа в Европу

В мае объем импорта газа из России в Европу впервые с сентября 2022 года превысил поставки топлива из США и оставил 15% от общего объема импорта топлива, пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS 16 июня.

«Поразительно видеть, как доля российского газа и СПГ в Европе выросла после всего, что мы пережили, и всех усилий, предпринятых для уменьшения зависимости и снижения риска поставок энергоресурсов»,— заявил глава отдела газовой аналитики ICIS Том Маржек-Мансер.

С 2023 года газ из США составлял примерно пятую часть от объема импортируемого топлива в Европе, однако в мае статистика изменилась. На американский газ пришлось всего 14% от объема поставок в страны ЕС, Великобританию, Швейцарию и Сербию, что стало худшим показателем с августа 2022 года. При этом доля российского газа в Европе составила 15% от общего объема импорта.