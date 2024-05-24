Последний звонок в Петербурге. Самые яркие моменты попали в объектив «Фонтанки»

В школах Петербурга сегодня прозвенел последний звонок. В этом учебном году выпускные празднуют 27 тысяч одиннадцатиклассников и почти 53 тысячи девятиклассников.

Парадная форма с красной лентой «Выпускник», счастливые лица — фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел яркие моменты праздника в парке 300-летия . День выдался непростым: шутка ли, стоять на прощальной линейке в 28-градусную жару!

Отпраздновать знаменательный день школьники отправились на лоно природы — в парки, к фонтанам и на берег Финского залива. И здесь уже дали волю эмоциям — девочки сбросили туфли и зарылись ногами в песок, мальчики избавились от белых рубашек, радуясь солнцу и новому этапу жизни. Особенно отчаянные охлаждались в морских водах прямо в одежде.



К слову, ЕГЭ в России уже стартовал. Как это было, смотрите здесь.