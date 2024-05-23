В Петербурге начали сдавать ЕГЭ. Фото

В России стартовал основной период ЕГЭ — первыми в «бой» пошли будущие врачи, филологи и географы, которые 23 мая сдают химию, литературу и географию. Всего три предмета выбрали более
В организации ЕГЭ изменений нет. Ребята, как и в прошлые годы, приходят на экзамен в свободном стиле, с собой берут бутылку воды и шоколадку. Заполнять бланки просят гелевой ручкой черного цвета. Выпускников рассаживают по одному за парту, выдают черновики, вскрывают пакеты с бланками, зачитывают инструкцию и начинают ЕГЭ.
Сдают единый госэкзамен по химии в этот день 85 тысяч участников по всей России. На выполнение экзамена отводится
Литературу сдают более
Более 20 тысяч участников выбрали сдавать географию. На написание экзамена им отводится три часа (
С этого года выпускники могут пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Однако новые правила действуют только на выпускников текущего года, включая тех, кто сдавал экзамены в досрочный период с 22 марта по 22 апреля. Дополнительные даты назначены на 4 и 5 июля.
Напомним, что в этом году в Петербурге праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня. Состав участников концерта и его ведущие пока не объявлены. Из бюджета Петербурга выделено