В Петербурге начали сдавать ЕГЭ. Фото

В России стартовал основной период ЕГЭ — первыми в «бой» пошли будущие врачи, филологи и географы, которые 23 мая сдают химию, литературу и географию. Всего три предмета выбрали более 150 тысяч человек в РФ, сообщали в Рособрнадзоре. В одну из школ Московского района Петербурга заглянул фотокорреспондент «Фонтанки».

В организации ЕГЭ изменений нет. Ребята, как и в прошлые годы, приходят на экзамен в свободном стиле, с собой берут бутылку воды и шоколадку. Заполнять бланки просят гелевой ручкой черного цвета. Выпускников рассаживают по одному за парту, выдают черновики, вскрывают пакеты с бланками, зачитывают инструкцию и начинают ЕГЭ.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сдают единый госэкзамен по химии в этот день 85 тысяч участников по всей России. На выполнение экзамена отводится 3,5 часа ( 210 минут ). Школьники могут пользоваться таблицей Менделеева, таблицей «Растворимость солей, кислот и оснований в воде. Электрохимический ряд напряжений металлов». Они прилагаются к тексту вариантов работы. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл по химии — 36.

Литературу сдают более 48 тысяч человек. На выполнение работы дается 3 часа 55 минут ( 235 минут ). В распоряжении экзаменуемого только орфографический словарь. Минимальный балл по литературе — 32. Более 20 тысяч участников выбрали сдавать географию. На написание экзамена им отводится три часа ( 180 минут ). Как и тем, кто сдает химию, школьникам можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. Минимальный балл по географии — 37.

С этого года выпускники могут пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Однако новые правила действуют только на выпускников текущего года, включая тех, кто сдавал экзамены в досрочный период с 22 марта по 22 апреля. Дополнительные даты назначены на 4 и 5 июля.