Названа дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

В Смольном выбрали дату проведения праздника выпускников «Алые паруса» в 2024 году. Он состоится 28 июня. Об этом сообщил
Ключевой темой праздника в этом году, по его словам, станет Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время продолжается прием заявок на участие в кастинге молодежной программы праздника. На нем отберут танцевальные и вокальные коллективы или сольных артистов, которые выступят на «Алых парусах» на Дворцовой площади.
Праздник «Алые паруса» традиционно проводится в Петербурге в конце июня, после сдачи школьниками ЕГЭ, и включает в себя концерт популярных артистов и светопиротехническую феерию с участием брига в акватории Невы. В этом году комитет по развитию туризма Петербурга включил его в топ-25 ключевых городских событий, которые нельзя не посетить.