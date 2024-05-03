В Смольном рассказали, сколько потратят на проведение «Алых парусов»

Из бюджета Петербурга выделено 34 920 000 рублей на организацию праздника выпускников «Алые паруса». Постановление о выделении субсидии на такую сумму подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 3 мая пресс-служба Смольного.



Документ определяет порядок предоставления субсидии для возмещения затрат на проведение праздника и его прямую трансляцию в эфире телевизионного канала, вещающего на Петербург.