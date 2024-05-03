В Смольном рассказали, сколько потратят на проведение «Алых парусов»

Из бюджета Петербурга выделено
Документ определяет порядок предоставления субсидии для возмещения затрат на проведение праздника и его прямую трансляцию в эфире телевизионного канала, вещающего на Петербург.
В 2023 году на проведение «Алых парусов» также было выделено
Праздник «Алые паруса» традиционно проводится в Петербурге в конце июня, после сдачи школьниками ЕГЭ, и включает в себя концерт популярных артистов и светопиротехническую феерию с участием брига в акватории Невы.
В этом году «Алые паруса» пройдут 28 июня. Состав участников концерта и его ведущие пока не объявлены.