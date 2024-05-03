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    В Смольном рассказали, сколько потратят на проведение «Алых парусов»

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    Из бюджета Петербурга выделено 34 920 000 рублей на организацию праздника выпускников «Алые паруса». Постановление о выделении субсидии на такую сумму подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 3 мая пресс-служба Смольного.

    Документ определяет порядок предоставления субсидии для возмещения затрат на проведение праздника и его прямую трансляцию в эфире телевизионного канала, вещающего на Петербург.

    В 2023 году на проведение «Алых парусов» также было выделено 34,9 млн рублей. Праздник посетили почти 1,3 млн человек, в том числе более 52 тысяч выпускников.

    Праздник «Алые паруса» традиционно проводится в Петербурге в конце июня, после сдачи школьниками ЕГЭ, и включает в себя концерт популярных артистов и светопиротехническую феерию с участием брига в акватории Невы.

    В этом году «Алые паруса» пройдут 28 июня. Состав участников концерта и его ведущие пока не объявлены.

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