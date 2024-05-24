Поделиться
Вы наверняка замечали, что в некоторых странах столицы куда менее известны, чем другие крупные города. Из таких населенных пунктов коллеги из Parents.ru составили тест для настоящих знатоков географии. Сможете правильно назвать административные центры 10 государств?
Назовите столицу Турции.
Какой город — столица США?
Как называется столица ОАЭ?
Угадаете столицу Нидерландов?
А столицу Австралии знаете?
Как насчет столицы Бразилии?
Какой город — столица ЮАР?
Теперь назовите столицу Швейцарии.
Столицу Ирана знаете?
Последний вопрос. Назовите столицу Казахстана.
Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?
Ну ничего, тест правда был сложный
Поделитесь результатом
Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?
Вы неплохо справились!
Поделитесь результатом
Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?
Вы точно либо знаток, либо заядлый путешественник