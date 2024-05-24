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    Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?

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    Фото: mirsad sarajlic / iStock
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    Вы наверняка замечали, что в некоторых странах столицы куда менее известны, чем другие крупные города. Из таких населенных пунктов коллеги из Parents.ru составили тест для настоящих знатоков географии. Сможете правильно назвать административные центры 10 государств?

    Назовите столицу Турции.

    Какой город — столица США?

    Как называется столица ОАЭ?

    Угадаете столицу Нидерландов?

    А столицу Австралии знаете?

    Как насчет столицы Бразилии?

    Какой город — столица ЮАР?

    Теперь назовите столицу Швейцарии.

    Столицу Ирана знаете?

    Последний вопрос. Назовите столицу Казахстана.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?

    Ну ничего, тест правда был сложный

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?

    Вы неплохо справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не сможет назвать столицы этих стран. А вы?

    Вы точно либо знаток, либо заядлый путешественник

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    Фото: mirsad sarajlic / iStock

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