Этнографический музей запускает новую уличную экскурсию по архитектуре и показывает секретную копейку

Российский этнографический музей начинает новый сезон экскурсий. Некоторые из них начинаются в его окрестностях и затрагивают смежные темы по архитектуре Петербурга. Одна из экскурсий — новинка 2024 года, побывать на ней можно начиная с 25 мая: она называется «Архитектурный код. Музей и город» и стартует с площади Островского.



Ведет экскурсию историк архитектуры Александр Коротков. Участники тура узнают, как зарождался неоклассицизм и какие особые приметы могут отличать музейные здания от любых других, а после — зайдут в само здание Этнографического и узнают его историю. Так, в Мраморном зале их внимание обратят на розовый карельский мрамор, барельеф и стеклянный потолок с двуглавыми орлами, выполненный настолько детально, что, например, самого маленького двуглавого орла из изображенных на хрустальной плите можно заметить лишь с расстояния вытянутой руки — но отнюдь не стоя на полу зала.