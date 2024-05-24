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    Музеи

    Этнографический музей запускает новую уличную экскурсию по архитектуре и показывает секретную копейку

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    Российский этнографический музей начинает новый сезон экскурсий. Некоторые из них начинаются в его окрестностях и затрагивают смежные темы по архитектуре Петербурга. Одна из экскурсий — новинка 2024 года, побывать на ней можно начиная с 25 мая: она называется «Архитектурный код. Музей и город» и стартует с площади Островского.

    Ведет экскурсию историк архитектуры Александр Коротков. Участники тура узнают, как зарождался неоклассицизм и какие особые приметы могут отличать музейные здания от любых других, а после — зайдут в само здание Этнографического и узнают его историю. Так, в Мраморном зале их внимание обратят на розовый карельский мрамор, барельеф и стеклянный потолок с двуглавыми орлами, выполненный настолько детально, что, например, самого маленького двуглавого орла из изображенных на хрустальной плите можно заметить лишь с расстояния вытянутой руки — но отнюдь не стоя на полу зала.

    Кстати, про пол: внимательные и любопытные увидят замурованную в него советскую копейку, оставленную рабочими при ремонте. Она, как и дореволюционная надпись на световом фонаре зала, уже стала местной достопримечательностью, которую можно увидеть на экскурсии (эту надпись показывают на экскурсии «С другой стороны», которая открывает двери служебных помещений и лестниц музея).

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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    Среди других экскурсий музея — «Царский подарок: сокровища Российского этнографического музея» с посещением Особой кладовой, «Вся Россия в центре Петербурга» и ««Прясть, ткать, да узоры брать». Текстиль в традиционной культуре русских и финно-угорских народов Поволжья», в завершение которой участникам предложат попробовать научиться работать на ткацком станке.

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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