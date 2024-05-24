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    Генерал-майора Ивана Попова оставили в СИЗО. Следствие просило домашний арест

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    Суд оставил под стражей бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает 24 мая РИА Новости. Следствие просило отпустить его под домашний арест.

    Около часа дня СМИ сообщили, что рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения Попову во 2-м Западном окружном военном суде откладывается на 27 мая, однако заседание всё же состоялось в пятницу. «Лучше бы вы на Запорожье так активно снимали», — сказал в суде журналистам генерал, передает Baza.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на суд, Попов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствие полагает, что генерал-майор якобы «причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи». Эти материалы предназначались для инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Общая стоимость изделий — больше 130 миллионов рублей. Вину он не признает.

    «Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда», — сказал судья. Как пишет РИА Новости, заседание прошло в закрытом режиме, так как должны были оглашаться данные о месте жительства генерала и содержащие гостайну сведения о ходе проведения СВО.

    21 мая стало известно, что Попов отправлен под стражу. Z-каналы достаточно остро отреагировали на произошедшее. Военкор Александр Сладков написал, что «никто такого не ожидал».

    23 мая СК заявил, что ходатайствует об изменении меры пресечения генералу. Решение принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

    Генерал-майора Ивана Попова, как стало известно в июле 2023 года, отстранили от командования 58-й армией после доклада о проблемах в армии.

    Тогда в закрытом чате Попов разместил аудиосообщение, в котором обратился к подчиненным и рассказал о своем докладе военному руководству. В нём он доложил о проблемах с «боевой работой и обеспечением», а также обратил внимание на отсутствие контрбатарейной борьбы и массовую гибель от артиллерии противника. После «откровенно жесткого» доклада был составлен приказ от имени уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу об отстранении, рассказывал он.

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    Комментарии 13

    28193887424 Мая 2024 в 17:40
    Я за ИВАНА!
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