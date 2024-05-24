Четырем российским фигуриста разрешили сменить гражданство

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Софье Самоделкиной, Аннабель Морозовой и паре Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев сменить спортивное гражданство. Об этом 24 мая в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Александр Коган.



«После этого они должны получить документы от ISU. Только тогда они смогут выступать на международном уровне, но это уже не наше дело», — отметил Коган.

Ожидается, что Самоделкина будет выступать под флагом Казахстана, Аннабель Морозова — США, а спортивная пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев — Узбекистана.