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    Четырем российским фигуриста разрешили сменить гражданство

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    Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Софье Самоделкиной, Аннабель Морозовой и паре Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев сменить спортивное гражданство. Об этом 24 мая в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Александр Коган.

    «После этого они должны получить документы от ISU. Только тогда они смогут выступать на международном уровне, но это уже не наше дело», — отметил Коган.

    Ожидается, что Самоделкина будет выступать под флагом Казахстана, Аннабель Морозова — США, а спортивная пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев — Узбекистана.

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