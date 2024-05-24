    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    769мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.7eur97.1

    Глава МВД Литвы рассказала о планах создания «стены дронов» на границе с Россией и Белоруссией

    806
    2 комментария

    Страны Балтии, Польша, Украина, Финляндия и Норвегия намерены выстроить «стену дронов» — «беспилотную границу» от Норвегии до Польши. Об этом 24 мая сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    «Стена дронов» позволит постоянно охранять с воздуха внешние границы с Россией и Белоруссией на фоне «постоянных усилий российского и белорусского режимов дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок наших стран», — подчеркнула Билотайте. По оценке министра, стена станет важным элементом обеспечения общей региональной устойчивости.

    Этот вопрос обсуждался на совещании министров стран Балтии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии, которые встретились уже во второй раз, ранее собрание в таком же формате проходило в Вильнюсе в 2023 году по инициативе министра Агне Билотайте.

    Ранее Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации Ленара Салимуллина в связи с участившимися сбоями в работе спутниковой навигации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стена дроновЛитва
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close