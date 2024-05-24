Глава МВД Литвы рассказала о планах создания «стены дронов» на границе с Россией и Белоруссией

Страны Балтии, Польша, Украина, Финляндия и Норвегия намерены выстроить «стену дронов» — «беспилотную границу» от Норвегии до Польши. Об этом 24 мая сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
«Стена дронов» позволит постоянно охранять с воздуха внешние границы с Россией и Белоруссией на фоне «постоянных усилий российского и белорусского режимов дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок наших стран», — подчеркнула Билотайте. По оценке министра, стена станет важным элементом обеспечения общей региональной устойчивости.
Этот вопрос обсуждался на совещании министров стран Балтии, Польши, Украины, Финляндии и Норвегии, которые встретились уже во второй раз, ранее собрание в таком же формате проходило в Вильнюсе в 2023 году по инициативе министра Агне Билотайте.
Ранее Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации Ленара Салимуллина в связи с участившимися сбоями в работе спутниковой навигации.