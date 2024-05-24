МИД: Москва прекратила действие соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

Россия прекратила действие соглашения с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Соответствующий документ опубликован 24 мая на портале правовой информации.



Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Это был первый комплексный документ между Россией и Японией, который определял основные направления развития двусторонних отношений.