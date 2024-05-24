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    МИД: Москва прекратила действие соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

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    Россия прекратила действие соглашения с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Соответствующий документ опубликован 24 мая на портале правовой информации.

    Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Это был первый комплексный документ между Россией и Японией, который определял основные направления развития двусторонних отношений.

    Ранее ТАСС сообщал, что Япония расширила санкционные списки в отношении России, обвинив российскую сторону в поставках оружия из КНДР. Под японские санкции попали девять компаний из России, две из Кипра — IBEX Shipping и Azia Shipping, и генеральный директор российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик.

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