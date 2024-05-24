«Фонтанка.ру»
«Америка совершила колоссальное количество политических убийств», а потому нормально подозревать её в убийстве президента Ирана Ибрахима Раиси. Сделать это могли как с привлечением киллеров с их последующей ликвидацией, так и удаленно — через внешнее электронное воздействие. В конце концов, просто возмутительно, что вместо прекрасного российского вертолета для перевозки президента был использован старый американский «Белл».
В таком ключе в эфире российских общественно-политических ток-шоу обсудили трагическую гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, который мог стать новым духовным лидером страны. Традиционный обзор российских телепередач 24 мая публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».