    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    769мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur97.1

    Fontanka.Digital

    «У сторонников России проблемы по всем фронтам»: на российском ТВ обсудили гибель президента Ирана

    Ведущие телеканалов старались «не скатиться в конспирологию», обсуждая трагическую гибель Ибрахима Раиси в горах иранской провинции Восточный Азербайджан

    2192
    7 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    «Америка совершила колоссальное количество политических убийств», а потому нормально подозревать её в убийстве президента Ирана Ибрахима Раиси. Сделать это могли как с привлечением киллеров с их последующей ликвидацией, так и удаленно — через внешнее электронное воздействие. В конце концов, просто возмутительно, что вместо прекрасного российского вертолета для перевозки президента был использован старый американский «Белл».

    В таком ключе в эфире российских общественно-политических ток-шоу обсудили трагическую гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, который мог стать новым духовным лидером страны. Традиционный обзор российских телепередач 24 мая публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИранЭбрахим РаисиВертолетСША
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close