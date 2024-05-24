Песков опроверг данные о готовности России к переговорам по текущей линии фронта

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы этот процесс в итоге привел к достижению целей СВО России. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters о том, что Путин готов к переговорам при фиксации нынешней линии фронта.

«Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.