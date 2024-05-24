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    Песков опроверг данные о готовности России к переговорам по текущей линии фронта

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    Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы этот процесс в итоге привел к достижению целей СВО России. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию Reuters о том, что Путин готов к переговорам при фиксации нынешней линии фронта.

    «Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

    Песков также напомнил, что в Конституции РФ «зафиксирован состав Российской Федерации, включая четыре новые территории».

    Ранее «Фонтанка» писала, что в указанной статье один из собеседников отметил, что Путин «может сражаться столько, сколько потребуется», но готов к прекращению огня и заморозке конфликта. При этом агентство отмечало, что «перспектива прекращения огня или даже мирных переговоров в настоящее время кажется отдаленной».


    Президент России Владимир Путин говорил, что проект договоренностей между РФ и Украиной, разработанный в Стамбуле весной 2022 года, может стать базой для переговоров по этому конфликту. Он также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинской стороны. Какие предложения были высказаны сторонами в Стамбуле в марте 2022-го, можно почитать здесь.

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