Reuters: РФ готова к переговорам по Украине, которые зафиксируют текущую линию фронта

Высшее руководство РФ готово начать мирные переговоры с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта. Боевые действия продолжатся, если на предложение Москвы не ответят, пишет 24 мая агентство Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников России.
Один из собеседников отметил, что Путин «может сражаться столько, сколько потребуется», но готов к прекращению огня и заморозке конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию, что Москва открыта для того, чтобы достигнуть своих целей путем диалога.
При этом агентство отмечает, что «перспектива прекращения огня или даже мирных переговоров в настоящее время кажется отдаленной». В Киеве на вопросы Reuters не ответили.
Президент России Владимир Путин говорил, что проект договоренностей между РФ и Украиной, разработанный в Стамбуле весной 2022 года, может стать базой для переговоров по этому конфликту. Он также напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинской стороны. Какие предложения были высказаны сторонами в Стамбуле в марте 2022, можно почитать здесь.
После инаугурации президент сменил министра обороны, назначив на должность бывшего министра экономического развития Андрея Белоусова. По словам Путина, новый глава МО РФ — один из лучших экономистов России, способный скоординировать работу министерства с другими ведомствами.