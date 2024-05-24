Reuters: РФ готова к переговорам по Украине, которые зафиксируют текущую линию фронта

Высшее руководство РФ готово начать мирные переговоры с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта. Боевые действия продолжатся, если на предложение Москвы не ответят, пишет 24 мая агентство Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников России.

Один из собеседников отметил, что Путин «может сражаться столько, сколько потребуется», но готов к прекращению огня и заморозке конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил изданию, что Москва открыта для того, чтобы достигнуть своих целей путем диалога.