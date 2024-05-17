Путин: стамбульские договоренности могут стать базой для переговоров по Украине

Проект договоренностей, достигнутых РФ и Украиной в Стамбуле весной 2022 года, может стать базой для переговоров по украинскому конфликту. Об этом 17 мая в Харбине заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чём мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации», — заявил Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с момента, когда два года назад в Стамбуле российская и украинская делегации провели переговоры, изменилась — и это необходимо принимать во внимание при любых переговорах.
В марте 2022 году в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Глава делегации России Владимир Мединский оценивал их как «конструктивные». Москва тогда предложила сделать два шага навстречу Украине для деэскалации: военный и политический. В первую очередь Москва обещала сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, во вторую — ускорить встречу Путина с президентом Украины. Статус ДНР, ЛНР и Крыма РФ предлагалось обсудить лично Путину и Зеленскому. Еще одним условием было то, что Киев строго исполняет Женевскую конвенцию по военнопленным, в том числе «исключает практику пыток и издевательств» и наказывает всех причастных к этому.
Киев со своей стороны предлагал провозгласить Украину постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Гарантии безопасности Украины должны были стать такими, как прописано в пятой статье Устава НАТО: в случае любой агрессии страны-гаранты оказывают Украине консультации, если они не приводят к дипломатическому решению, гаранты предоставляют военную помощь. Гарантии при этом не распространяются на Крым и Севастополь, что означает, что Украина не будет возвращать эти территории военным путем. Также сообщалось, что Киев и Москва определяют границы Донбасса или договариваются, что стороны понимают их по-своему. В предложениях Украины звучало и предложение о полном прекращении огня со стороны РФ, в этом случае Украина подпишет мирный договор после того, как его ратифицирует национальный парламент и депутаты стран-гарантов. Также украинская сторона пообещала отказаться от вступления в военные союзы и размещать на своей территории военные базы, контингенты, а также проводить учения без согласия на это государств-гарантов, в число которых войдет и РФ. При этом Россия не должна была возражать против вступления страны в ЕС. Украина в свою очередь отказывалась от производства и хранения оружия массового поражения, в том числе химического и бактериологического.