Путин: стамбульские договоренности могут стать базой для переговоров по Украине

Проект договоренностей, достигнутых РФ и Украиной в Стамбуле весной 2022 года, может стать базой для переговоров по украинскому конфликту. Об этом 17 мая в Харбине заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чём мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации», — заявил Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с момента, когда два года назад в Стамбуле российская и украинская делегации провели переговоры, изменилась — и это необходимо принимать во внимание при любых переговорах.

