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    «Такие действия неприемлемы». В Евросоюзе расценили удаление буев на реке Нарва как провокацию со стороны России

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    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил заявление по ситуации со световыми буями, размещенными Эстонией на реке Нарва, чтобы демаркировать границу с Россией, часть которых была убрана 23 мая. Эстонская пограничники обвинили в исчезновении буев российскую сторону.

    По словам высокого представителя, «этот пограничный инцидент является частью более широкой модели провокационного поведения России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает объяснений России по поводу удаления буев и их немедленного возвращения».

    Всего, по утверждению пограничного управления Эстонии, было убрано 24 из 50 буев, выставленных для разграничения территориальных вод и судоходных путей двух стран.

    Ранее неоднократно сообщалось, что световые маркеры на реке Нарва устанавливаются каждой весной, но разметка меняется ежегодно в зависимости от состояния русла реки. Прежде установка буев проводилась двумя погранслужбами вместе «по обоюдному согласию», однако сейчас позиции РФ и Эстонии по этому вопросу разошлись.

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    Буи на нарвеЭстонияЖозеп Боррель
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