«Такие действия неприемлемы». В Евросоюзе расценили удаление буев на реке Нарва как провокацию со стороны России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил заявление по ситуации со световыми буями, размещенными Эстонией на реке Нарва, чтобы демаркировать границу с Россией, часть которых была убрана 23 мая. Эстонская пограничники обвинили в исчезновении буев российскую сторону.



По словам высокого представителя, «этот пограничный инцидент является частью более широкой модели провокационного поведения России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря. Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает объяснений России по поводу удаления буев и их немедленного возвращения».