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    В Театре Ленсовета придадут новое звучание «Недорослю»

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    25 и 26 мая в Театре им. Ленсовета пройдут премьерные показы спектакля «Недоросль» в постановке Романа Кочержевского.

    Фото: Юлия Смелкина, фото из официального паблика Театра им. Ленсовета во «ВКонтакте»
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    Несмотря на то, что пьеса Фонвизина прежде всего ассоциируется с учебной программой, команда спектакля не предполагает классическую «школьную» постановку. Одна из задач режиссера — заставить, казалось бы, известный заученный текст звучать по-новому актуально, несмотря на непривычный для сегодняшнего слуха язык XVIII века. Театр уверяет, что труппа предстанет перед зрителями в совершенно непривычных для неё амплуа. В спектакле сочетаются элегантный стиль костюмов и некоторая «нарисованность» пространства (художник Дарья Здитовецкая). При этом режиссер постарается сохранить атрибуты театра времен Фонвизина.

    Режиссёр Роман Кочержевский о спектакле: «История человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы на более высокой скорости. И слова Дениса Ивановича Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии «Недоросль», несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно. В рукописном журнале «Друг честных людей, или Стародум» с подзаголовком «периодическое сочинение, посвященное истине» Фонвизин, продолжая развивать темы своей искромётной комедии, пишет: «Философы и нравоучители исписали многие стопы бумаги о науке жить счастливо; но видно, что они прямого пути к счастию не знали, ибо сами жили почти в бедности, то есть несчастно. Правда, что некоторые из них нажили великие богатства, но они в жизни своей поступали совсем иначе, нежели писали. И кто знает, не с умыслу ли они преподавали людям ложные правила к счастию, дабы одним им пользоваться философским камнем».

    Конечно, эта история о социальных проблемах и мироустройстве, но в том числе — о любви. Нездоровой любви матери и сына и о любви несбывшейся, которая находит выход несмотря на окружающее зло вокруг.

    12+

    Арина Хек

    Фото: Юлия Смелкина, фото из официального паблика Театра им. Ленсовета во «ВКонтакте»

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