Пошла жара. В Петербурге 24 мая зафиксирована максимальная температура с начала года

В Петербурге 24 мая зафиксирована максимальная температура с начала года. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем telegram-канале.



Сотрудниками городской метеостанции удалось проследить и установить пока самое высокое температурное значение 2024-го — 26,8 градусов тепла.

«Каков будет точный максимум сегодняшнего дня, станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Михаил Леус.