    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    771мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.25eur97.88

    Пошла жара. В Петербурге 24 мая зафиксирована максимальная температура с начала года

    1368
    обсудить

    В Петербурге 24 мая зафиксирована максимальная температура с начала года. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем telegram-канале.

    Сотрудниками городской метеостанции удалось проследить и установить пока самое высокое температурное значение 2024-го — 26,8 градусов тепла.

    «Каков будет точный максимум сегодняшнего дня, станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Михаил Леус.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ну а петербуржцы в пятницу в ожидании новых рекордов гуляют в Летнем саду, охлаждаются около фонтанов и наслаждаются теплом. Дамы надели самые красивые платья и отправились на променад. Популярны также прогулки по рекам и каналам — лето совсем близко.

    Впрочем, после такой жары петербуржцев ждет холодный душ в виде сильного ветра, гроз и ливней, все это вероятно уже завтра, 25 мая.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close