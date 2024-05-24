Пошла жара. В Петербурге 24 мая зафиксирована максимальная температура с начала года

В Петербурге 24 мая зафиксирована максимальная температура с начала года. Об этом сообщает ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем telegram-канале.
Сотрудниками городской метеостанции удалось проследить и установить пока самое высокое температурное значение 2024-го — 26,8 градусов тепла.
«Каков будет точный максимум сегодняшнего дня, станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — уточнил Михаил Леус.
Ну а петербуржцы в пятницу в ожидании новых рекордов гуляют в Летнем саду, охлаждаются около фонтанов и наслаждаются теплом. Дамы надели самые красивые платья и отправились на променад. Популярны также прогулки по рекам и каналам — лето совсем близко.
Впрочем, после такой жары петербуржцев ждет холодный душ в виде сильного ветра, гроз и ливней, все это вероятно уже завтра, 25 мая.