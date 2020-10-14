«Зарегистрировали вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона». <...> Насколько я знаю, у нас на подходе третья вакцина», — заявил 14 октября Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова подтвердила слова президента на совещании с правительством. Она заверила, что препарат характеризуется «достаточно высоким уровнем безопасности». Первая партия будет произведена «в ближайшее время». Голикова особо подчеркнула, что регистрация второго отечественного препарата открывает новые возможности вакцинации населения, а также приближает Россию к стабилизации ситуации с COVID-19.

Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.



11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.

