В «Векторе» рассказали, как долго их вакцина сможет защищать от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую создал новосибирский центр «Вектор», не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от Covid-19 как минимум на полгода. Об этом сообщили разработчики 17 сентября.



«Вакцина «Вектора» не создает пожизненного иммунитета. Но она достаточно устойчиво реагирует на мутацию вируса и создаёт иммунитет минимум на полгода», — цитирует РИА Новости учёных.



Первая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» завершена, при этом выявлена её полная безопасность, заверили в научном центре. Сейчас препарат проходит второй этап. На третьем для исследований вакцины будут приглашены не менее 3 тысячи добровольцев.

