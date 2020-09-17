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17.09.2020 14:38
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В «Векторе» рассказали, как долго их вакцина сможет защищать от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую создал новосибирский центр «Вектор», не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от Covid-19 как минимум на полгода. Об этом сообщили разработчики 17 сентября.

«Вакцина «Вектора» не создает пожизненного иммунитета. Но она достаточно устойчиво реагирует на мутацию вируса и создаёт иммунитет минимум на полгода», — цитирует РИА Новости учёных.

Первая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» завершена, при этом выявлена её полная безопасность, заверили в научном центре. Сейчас препарат проходит второй этап. На третьем для исследований вакцины будут приглашены не менее 3 тысячи добровольцев.

К испытаниям российских вакцин от коронавируса уже присмотрелись страховщики. Они пообещали 2 млн рублей семье добровольца, который умрёт после прививки «Спутником V», созданном в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

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Комментарии (2)

Samal_
Подтверждаю на личном опыте! антитела сохраняются примерно 6-7 месяцев, после болезни (ещё вероятно влияет степень тяжести течения болезни). :)
263237611
"и создаёт иммунитет минимум на полгода" Еще даже толком до сих пор неизвестно, насколько иммунитет от самой болезни работает, а тут прогнозы вакцины. Одной из 140 разрабатываемых в мире если что.
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