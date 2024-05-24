Кинул ЧВК на 4 миллиона? За что бойца СВО мучили сослуживцы

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге военное следствие будет разбираться с группой военнослужащих, обвиняемых в разбое. Жертва утверждает, что его знакомые, сослуживцы со спецоперации пытали его электрошокером, избивали и заставили выпить некую розовую таблетку, после которой он оставил свой автограф на некой бумаге. В распоряжении «Фонтанки» 24 мая оказались материалы допроса одного из обвиняемых. Предлагаем читателям ознакомиться с его версией событий.



36-летний Михаил родом из Восточной Сибири, трижды отец. В 2023 году он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и после учебки отправился в Луганск, где и познакомился с 33-летним Владимиром, который ныне имеет статус потерпевшего. Вова работал техником по обслуживанию БПЛА, Миша настраивал трекеры. Вместе они служили около трех месяцев.



После похода Евгения Пригожина на Москву и последующих событий вагнеровцев перебросили в Белоруссию. Там Михаил начал приемку оборудования, после передислокации прицелы, дроны и другие устройства нужно было инвентаризировать. Владимир же уехал в отпуск. И вот инвентаризация выявила недостачу. Причем серьезную — сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей. Убытки повесили на Михаила. Обвиняемый добавил, что потом ему всё же удалось доказать свою непричастность и обратить внимание руководства на Вову, который из отпуска не вернулся, а номер телефона сменил. Но обида осталась.



Вскоре Михаилу стало известно, что его бывший коллега через сайты объявлений приторговывает вагнеровскими дронами и даже некоторыми личными вещами сослуживцев (тепловизоры, прицелы и т. д .). На сделки сам никогда не ездил, боялся встретиться с вагнеровцами лицом к лицу. С покупателями встречался его знакомый Алексей, который не знал, откуда у Владимира берутся дроны.



В начале 2024 года Михаил и Алексей сошлись на почве общего дела, связанного с реализацией военных проектов. Во время общения выяснилось, что новый знакомый поддерживает связь с пропавшим наемником Вовой. В общих чертах Алексею было рассказано о том, что якобы вытворил его товарищ. Алексей обещал помочь выманить нечистого на руку продавца.



21 мая Владимира выманили на встречу под предлогом покупки дронов в Белгородской области для последующей перепродажи. Для правдоподобности товарищи арендовали микроавтобус. Вечером Алексей и его знакомый Андрей забрали Владимира и поехали в Шушары, где их ждал Михаил и еще один его сослуживец. Передав «дезертира» на руки Михаилу, Алексей с Андреем уехали, а оставшаяся троица начала общение.



Во время этого разговора Вова якобы во всём сознался. Рассказал, как продавал дроны, сколько и где, добавил, что в сумке у него чуть более миллиона рублей, эти деньги он планировал потратить на БПЛА. Михаил предложил написать расписку и передать деньги в качестве компенсации. Владимир как будто согласился. Еще и на видео извинился перед сослуживцами за воровство. Во время разговора ему стало нехорошо. Михаил утверждает, что мучить его не стали и довезли до ближайшего магазина. При этом никакой шокер будто бы не применялся. Полученные деньги были поделены между Михаилом и приехавшим с ним сослуживцем. Последний якобы занял 500 тысяч рублей и улетел то ли в Нижний, то ли во Владимир. Только он один на данный момент из всей компании пока не задержан.



Уголовное дело о разбое передано в военный следственный отдел СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону.

