Разбой под крылом БПЛА. Военное следствие займётся делом мучителей участника СВО в Петербурге

Военнослужащие задержаны за нападение на знакомого по боевым действиям петербуржца. Он стал жертвой разбоя, рассчитывая поучаствовать в перепродаже дронов.



Под следствием трое мужчин, которые служат в Каменке, стало известно «Фонтанке» 24 мая. Старший - 60-летний петербуржец, ещё двое - 37-летние ровесники из Краснодарского края и Иркутской области.



Все трое проходят подозреваемыми по делу о разбое в особо крупном размере. Оно передано в военный следственный отдел СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону.



В статусе потерпевшего - 33-летний участник СВО. По данным «Фонтанки», на фронт он уходил вместе с ЧВК «Вагнер», сейчас гражданский. Он согласился с предложением знакомых купить и перепродать БПЛА, выехал в компании четырёх человек в сторону Шушар и подвергся нападению в пути. По его словам, попутчики били кулаками и шокером, заставили проглотить какую-то таблетку, поставить подпись бумаге и высадили у кафе на Колпинском шоссе, похитив чуть более 1 млн рублей и 200 евро.