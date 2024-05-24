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    Разбой под крылом БПЛА. Военное следствие займётся делом мучителей участника СВО в Петербурге

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    Военнослужащие задержаны за нападение на знакомого по боевым действиям петербуржца. Он стал жертвой разбоя, рассчитывая поучаствовать в перепродаже дронов.

    Под следствием трое мужчин, которые служат в Каменке, стало известно «Фонтанке» 24 мая. Старший - 60-летний петербуржец, ещё двое - 37-летние ровесники из Краснодарского края и Иркутской области.

    Все трое проходят подозреваемыми по делу о разбое в особо крупном размере. Оно передано в военный следственный отдел СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону.

    В статусе потерпевшего - 33-летний участник СВО. По данным «Фонтанки», на фронт он уходил вместе с ЧВК «Вагнер», сейчас гражданский. Он согласился с предложением знакомых купить и перепродать БПЛА, выехал в компании четырёх человек в сторону Шушар и подвергся нападению в пути. По его словам, попутчики били кулаками и шокером, заставили проглотить какую-то таблетку, поставить подпись бумаге и высадили у кафе на Колпинском шоссе, похитив чуть более 1 млн рублей и 200 евро.

    Из кафе мужчину увезли в токсикологию с отравлением веществом депримирующего действия. На следующий день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых — по предварительным данным, с деньгами.

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