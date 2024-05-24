В Петербурге задержаны предполагаемые мучители участника СВО

Подозреваемые в разбое в отношении 33-летнего участника СВО задержаны оперативниками уголовного розыска. В ИВС отправились Алексей, Андрей и Михаил. Судьба Владимира пока неизвестна. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 мая.



Ранее «Фонтанка» писала, что знакомые по боевым действиям предложили потерпевшему купить и перепродать БПЛА. Мужчина взял деньги и поехал вместе с товарищами в сторону Шушар. Там сослуживцы избили заявителя, отняли деньги и заставили его подписать какой-то документ. Сумма ущерба превысила миллион рублей.

