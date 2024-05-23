Били шокером, скормили таблетку. В Петербурге участник СВО пожаловался на разбой в исполнении своих

Уголовное дело по статье о разбое возбуждено в Петербурге после заявления 33-летнего участника СВО. Мужчина пожаловался на сослуживцев, которые якобы отняли у него более миллиона рублей под пытками. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 мая.

Двумя днями ранее к потерпевшему на проспект Солидарности приехали Андрей и Алексей. С ними его свела судьба на фронте в 2023 году. Они предложили петербуржцу закупить дроны, а потом перепродать их, забрав разницу себе. Мужчина согласился, вместе они поехали куда-то в сторону Шушар. У заправки автомобиль остановился, после чего в салон уселись еще двое — Михаил и Владимир. Первый начал избивать заявителя электрошокером, второй использовал кулаки и заставил жертву проглотить какую-то таблетку.