«Джентльмены, алкоголь, кальян и девушки!» Как «Фонтанка» зазывала в стриптиз-бар на Невском

Прошедшей ночью корреспондент «Фонтанки» открыл для себя Невский проспект с необычного ракурса. Он приставал к прохожим и приглашал их зайти на «алкоголь, кальян и девушек». Так журналист попробовал себя в работе промоутера одного из стриптиз-баров главной улицы Петербурга. За восемь часов удалось заработать неплохую сумму. Работа эта совсем не простая — нужно раскрепоститься и быстро соображать.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стриптиз в планы не входил Сначала обратился в обычный бар на Конюшенной улице. Там провести собеседование были готовы, но меня смутило долгое согласование. Позвонил в первое место, которое предложил HH.RU по запросу «промоутер в бар». Неожиданностей почти ничего не предвещало. Смущала только очень хорошая зарплата: где-то от 60 до 160 тысяч рублей в месяц. Подумал, что просто красивые цифры для привлечения внимания. Скажу заранее — я ошибался.



Подъехать и поговорить можно в этот же день. После телефонного разговора неожиданно пришло «приглашение» в HH.RU. Первая мысль — это провал. У меня же типичное журналистское резюме, а такого человека приглашать подозрительно. Однако прошло все гладко.



У точки на Невском проспекте около метро «Маяковская» стало понятно, что бар вовсе не простой. Вот так я впервые посетил стриптиз-бар. Окинул заведение взглядом: темнота и полумрак, красивые девушки у стойки, а рядом серьезный охранник. Выйти бы отсюда… Я все еще переживал из-за резюме. Недолгое собеседование прошло нормально. Условия простые: приводишь гостей, получаешь с каждого определенную сумму и процент с чека. Небольшой, но все же выгодный. Стажировку запланировали на следующий день. Пути назад не было.



Новый «промик»

Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя сутки началась смена на Невском проспекте. Первым делом понял, что я не промоутер, а «промик». Так называют тех, кто активно призывает зайти в заведения. Нас таких оказалось четверо и руководитель команды. Все молодые опытные ребята со своими способами привлечения гостей. И один корреспондент «Фонтанки», которому требовалось быстро соображать, чтобы не сесть в лужу.



Проспект, как мне объяснили, распределен на точки. В чужих местах работать нельзя — таковы договоренности. Здесь дальше черты не заходить, а тут наша территория идет до фонаря. Конечно же, с последним я затупил. Коллегам приходилась кричать мне через Невский, чтобы новый «промик» встал там, где надо.



Федор Данилов/«Фонтанка.ру»

Приставать к незнакомым оказалось не так сложно. Сначала надо пересилить себя, затем дело пойдет на кураже. Только без творческого подхода результата не будет.



Сымпровизировал я такие варианты:

— Джентльмены! Приглашаем в стрипбар. Алкоголь, кальян, девушки. Посмотреть можно бесплатно;



— Господа, стрипбар! Танцую не я, не переживайте, а девушки. Зайдите и посмотрите;



— Мужчины, добрый вечер. Приглашаю в стриптиз-бар. Алкоголь, кальян и девушки.

Как видите, шибко оригинальным я не оказался. Мне удалось заманить в стриптиз-бар пять мужчин и двух молодых москвичек. Последние быстро покинули заведение, а с другими гостями помогли новые коллеги, признав мою неопытность. Хитрость в том, что потенциальных посетителей надо приманить, а потом «подсечь» какой-нибудь фразой или эмоцией. Со вторым у меня получалось плоховато, а с первым — нормально.



Где-то в два часа ночи коллега подошел и сказал, что надо бы быть мне более раскрепощенным. Уже через час заслужил еще одну характеристику от другого человека, что не дебил и завожу людей.



Предлагать посмотреть на стриптиз надо всем: мужчинам, женщинам, парам, да и старшим возрастам. Многие шутили в ответ и добавляли: «спасибо, но нет». Ругалась всего парочка прохожих. За восемь часов работы — с 20:00 до 6:00 утра — довелось услышать только одно матерное слово. В ответ на мою фразу мужчина прокричал: «Отвали!» Девушки и женщины на предложение о стрип-баре чаще хихикали, а мужчины благодарили и невозмутимо шли дальше. Большинство же просто игнорировало. Один дедушка положил мне руку на плечо и сказал: «Молодой человек, мне уже 80 лет». С поставленной задачей я более-менее справлялся.



Во время перерыва в курилке стриптиз-бара одна девушка сказала, что я как-то не похож на «промика», мол, слишком интеллигентно выгляжу. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

Федор Данилов/«Фонтанка.ру»

В эту ночь Невский проспект для меня открылся с удивительной стороны. Он распределен между промоутерами. Только к середине ночи я уже начал по внешности определять, что здесь стоит такой же «промик» как и я. Пройти в стриптиз-бар я предложил молодому человеку, который проскакал на белом коне. Парень оказался тоже в теме. Посмеялся, спросил: новый ли я промоутер, потому что не узнает меня. После утвердительного ответа пожелал удачи и поскакал дальше.

Как с деньгами? Описание вакансии, которое мне показалось рекламой для наивных, оказалось скорее правдивым. Мне по итогу смены насчитали 5500 рублей за восемь часов работы — коллеги сильно помогли, чтобы у меня оказалась такая сумма. Опытные «промики» из нашей команды заработали в несколько раз больше. Если трудиться так 20 рабочих дней в месяц, то сумма выйдет серьезная. Только кажется, что справиться с такой работой сможет не каждый. Надо стоять на ногах, а где-то и побегать, восемь часов, а еще в бодром состоянии постоянно придумывать новое для завлечения гостя. Если же стоять дубом и произносить шаблонную фразу — денег не будет.



Шесть утра

Федор Данилов/«Фонтанка.ру»

Мне выдали часть суммы, а другую записали в долг. Вряд ли когда-нибудь его заберу. Попрощался с нашей позитивной командой, пожелал удачи и сказал, что такое дело не для меня, а у меня есть другое. Надеюсь, никто не обижается. Затем дошел по раннему и солнечному Невскому проспекту до Гостиного двора. Здесь ко мне подошла девушка с флаером предложила зайти в другой стрип-бар.



С ней я был краток.

— Ты что, промик?

— Заходите к нам, у нас красивые девочки.

— Уже во всем разобрался. Не надо, спасибо.

Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

