Трамвай столкнулся с BMW на Савушкина

На Савушкина водитель БМВ выскочил на рельсы и поймал левым боком автомобиля трамвай, который следовал по маршруту №48. Под вечер 24 мая фотографии с места ДТП опубликовал телеграмм-канал «Мегаполис/ДТП и ЧП/ Санкт-петербург/ Питер».
Траектория движения трамвая, как правило, предсказуема — достаточно взглянуть на рельсы. Но не в этом месте, отмечают читатели канала.
«Я ехала недавно на 48 трамвае, и он поворачивал прямо на машины, то есть им зеленый, они едут прямо, а он поворачивает налево, причем не аккуратно медленно, давая возможность машинам остановиться, а быстро, то есть те, кто ехали рядом, могли запросто так въехать в него», — поделилась Екатерина.
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