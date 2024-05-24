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    Трамвай столкнулся с BMW на Савушкина

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    На Савушкина водитель БМВ выскочил на рельсы и поймал левым боком автомобиля трамвай, который следовал по маршруту №48. Под вечер 24 мая фотографии с места ДТП опубликовал телеграмм-канал «Мегаполис/ДТП и ЧП/ Санкт-петербург/ Питер».

    Траектория движения трамвая, как правило, предсказуема — достаточно взглянуть на рельсы. Но не в этом месте, отмечают читатели канала.

    «Я ехала недавно на 48 трамвае, и он поворачивал прямо на машины, то есть им зеленый, они едут прямо, а он поворачивает налево, причем не аккуратно медленно, давая возможность машинам остановиться, а быстро, то есть те, кто ехали рядом, могли запросто так въехать в него», — поделилась Екатерина.

    В Горэлектротрансе на звонок «Фонтанки» не ответили.

    Ранее у метро «Технологический институт» столкнулись автобус-гармошка и трамвай.

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