Трамвай столкнулся с BMW на Савушкина

На Савушкина водитель БМВ выскочил на рельсы и поймал левым боком автомобиля трамвай, который следовал по маршруту №48. Под вечер 24 мая фотографии с места ДТП опубликовал телеграмм-канал «Мегаполис/ДТП и ЧП/ Санкт-петербург/ Питер».

Траектория движения трамвая, как правило, предсказуема — достаточно взглянуть на рельсы. Но не в этом месте, отмечают читатели канала.

