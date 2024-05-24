Редкое издание «Хоббита» было продано на аукционе. Покупатель заплатил втридорога

Экземпляр из первого тиража книги Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедшего в 1937 году, был продан на аукционе Kinghams в Глостершире за 31,2 тысячи фунтов стерлингов. Об этом стало известно 23 мая из материала BBC.

Книга была одной из полутора тысяч экземпляров сказки, выпущенных издательством George Allen & Unwin в 1937 году и распроданных в течение четырех месяцев. Редкость случайно обнаружили в комоде в доме в Беркшире.

Стартовая цена составляла £7–£10 тысяч, но покупатель заплатил за нее £31,2 тысячи. Оформлением обложки занимался сам автор сказки, он же сделал для нее черно-белые иллюстрации и нарисовал карты Средиземья.