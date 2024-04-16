    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-з

    749мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.07eur99.93

    Эскиз сожженного портрета Черчилля, который он ненавидел, выставили на аукцион почти за миллион долларов

    856
    1 комментарий

    На аукцион выставили эскиз портрета британского политика Уинстона Черчилля. Он ненавидел эту картину — после смерти Черчилля портрет сожгли. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает издание Bloomberg.

    Портрет заказал парламент Великобритании в 1954 году, к 80-летию бывшего премьер-министра страны. Его поручили выполнить художнику Грэму Сазерленду, который работал в жанре «сурового реализма».

    Фото: скриншот с сайта sothebys.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Перед художником предстал пожилой политик, который недавно перенес инсульт. Картина настолько не понравилась Уинстону Черчиллю, что политик не хотел идти на презентацию и саркастично назвал ее «замечательным образцом современного искусства». Портрет никогда не демонстрировался в парламенте и находился в загородном доме Черчилля — в подвале.

    После смерти политика картину сожгли с разрешения вдовы экс-премьера Клементины. Сам художник назвал уничтожение портрета вандализмом.

    Эскиз уничтоженного произведения сейчас продается на сайте на аукционе Sotheby's по цене от 500 000 до 800 000 фунтов стерлингов (от 622 000 до 996 000 долларов).

    Фото: скриншот с сайта sothebys.com

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уинстон ЧерчилльАукцион
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close