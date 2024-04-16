Эскиз сожженного портрета Черчилля, который он ненавидел, выставили на аукцион почти за миллион долларов

На аукцион выставили эскиз портрета британского политика Уинстона Черчилля. Он ненавидел эту картину — после смерти Черчилля портрет сожгли. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает издание Bloomberg.
Портрет заказал парламент Великобритании в 1954 году, к 80-летию бывшего премьер-министра страны. Его поручили выполнить художнику Грэму Сазерленду, который работал в жанре «сурового реализма».
Перед художником предстал пожилой политик, который недавно перенес инсульт. Картина настолько не понравилась Уинстону Черчиллю, что политик не хотел идти на презентацию и саркастично назвал ее «замечательным образцом современного искусства». Портрет никогда не демонстрировался в парламенте и находился в загородном доме Черчилля — в подвале.
После смерти политика картину сожгли с разрешения вдовы экс-премьера Клементины. Сам художник назвал уничтожение портрета вандализмом.
Эскиз уничтоженного произведения сейчас продается на сайте на аукционе Sotheby's по цене от 500 000 до 800 000 фунтов стерлингов (от 622 000 до 996 000 долларов).