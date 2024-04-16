Эскиз сожженного портрета Черчилля, который он ненавидел, выставили на аукцион почти за миллион долларов

На аукцион выставили эскиз портрета британского политика Уинстона Черчилля. Он ненавидел эту картину — после смерти Черчилля портрет сожгли. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает издание Bloomberg.



Портрет заказал парламент Великобритании в 1954 году, к 80-летию бывшего премьер-министра страны. Его поручили выполнить художнику Грэму Сазерленду, который работал в жанре «сурового реализма».