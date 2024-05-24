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    В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий

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    На территории Санкт-Петербурга продлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба губернатора на основании данных от Росгидрометцентра.

    Объявленное ранее предупреждение о пожароопасности теперь действует с 21 часа 24 мая до 21 часа 25 мая.

    Кромее того, с 17 часов до 21 часа 25 мая в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидающимися сильным ветром, грозой и дождем. Ливни пройдут местами. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду.

    «Желтый» уровень подразумевает потенциально опасную погоду. Правительство города обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует проявлять и пешеходам.

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