Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» проведет в Малый Мраморный дворец

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга», в рамках которого публика может слушать классику в прекрасных залах дворцов и особняков города, открывает летний сезон.

Первый его концерт пройдет 25 мая в Малом Мраморном дворце (особняке графа Кушелева-Безбородко). До 2016 года здесь размещался Европейский университет, однако теперь доступ в здание, по словам организаторов фестиваля, для широкой публики закрыт, его откроют только на этот единственный концерт. На сцену выйдут Ольга Пудова (сопрано), Мигран Агаджанян (тенор) и квартет виолончелей «Растрелли», за фортепиано — лауреат международных конкурсов Евгений Изотов. Прозвучат арии популярных русских и европейских композиторов.

Следующий вечер фестиваля — 30 мая — будет приурочен ко Дню рождения Гатчинского дворца. Концерт, в котором примут участие скрипачи Мария Сафарьянц и Михаил Гантварг и солистки Мариинского театра Ирина Шишкова и Анастасия Калагина, пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Дирижёр — Алексей Васильев. В программе — Перголези, Моцарт, Вивальди, Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский.

Программа концерта 9 июня прозвучит в Тронном зале Екатерининского дворца и будет называться «Музыка королей», в ней примет участие итальянский пианист Франческо Николози. В музыкальном калейдоскопе — «бриллианты» от композитора XVIII века Джованни Паизиелло до современной киномузыки.



26 июня декорацией для концерта звезды оперного вокала из Германии Симоны Кермес станет Этнографический музей. Программа включает сочинения «От барокко до рока».

