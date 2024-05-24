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    Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» проведет в Малый Мраморный дворец

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    Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга», в рамках которого публика может слушать классику в прекрасных залах дворцов и особняков города, открывает летний сезон.

    Фото: скриншот видео
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    Первый его концерт пройдет 25 мая в Малом Мраморном дворце (особняке графа Кушелева-Безбородко). До 2016 года здесь размещался Европейский университет, однако теперь доступ в здание, по словам организаторов фестиваля, для широкой публики закрыт, его откроют только на этот единственный концерт. На сцену выйдут Ольга Пудова (сопрано), Мигран Агаджанян (тенор) и квартет виолончелей «Растрелли», за фортепиано — лауреат международных конкурсов Евгений Изотов. Прозвучат арии популярных русских и европейских композиторов.

    Следующий вечер фестиваля — 30 мая — будет приурочен ко Дню рождения Гатчинского дворца. Концерт, в котором примут участие скрипачи Мария Сафарьянц и Михаил Гантварг и солистки Мариинского театра Ирина Шишкова и Анастасия Калагина, пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Дирижёр — Алексей Васильев. В программе — Перголези, Моцарт, Вивальди, Глинка, Римский-Корсаков, Мусоргский.

    Программа концерта 9 июня прозвучит в Тронном зале Екатерининского дворца и будет называться «Музыка королей», в ней примет участие итальянский пианист Франческо Николози. В музыкальном калейдоскопе — «бриллианты» от композитора XVIII века Джованни Паизиелло до современной киномузыки.

    26 июня декорацией для концерта звезды оперного вокала из Германии Симоны Кермес станет Этнографический музей. Программа включает сочинения «От барокко до рока».

    Традиционно, фестиваль заглянет и в Эрмитаж. 7 июля концерт пройдет в Гербовом зале — там выступят лауреат конкурса им. П. И. Чайковского пианист Илья Папоян и солисты Мариинского театра.

    Показ оперы «Станционный смотритель» и выступление сопрано, выступающей на сцене Театра Ла Скала, — Кьяры Таиджи — украсит вечер 26 июля в атриуме Петропавловской крепости.

    А завершит программу вечер с экскурсией 14 июля в Юсуповском дворце (том, где сейчас расположен ПГУПС им. Александра I).

    6+

    Фото: скриншот видео

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