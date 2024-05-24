Бюджет РФ в прошлом году недосчитался 130 миллиардов из-за нелегальных сигарет. Больше всего ввезли из Белоруссии

Доля нелегального оборота табачных изделий в России в 2023 году выросла на 0,5% по сравнению с прошлым годом и достигла 13,4%. Убытки российского бюджета от нелегальных сигарет составили 130 миллиардов рублей. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертные материалы по вопросам контрабанды табачной продукции.



Чаще всего контрабандные сигареты поступали в РФ из стран ЕАЭС: 84,5% прибыли из Белоруссии, 13,6% — из Армении, 1,8% — из Казахстана и 0,1% — из Киргизии.

Вырос и объем потребления нелегальной табачной продукции: с 954 миллионов пачек в 2022 году до 1,1 миллиарда в 2023 году, в отличие от объемов изъятия такой продукции правоохранительными органами: в 2023 году было изъято 676 миллионов сигарет, что на 32% меньше, чем в прошлом году.