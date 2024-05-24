    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    769мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur97.1

    Бюджет РФ в прошлом году недосчитался 130 миллиардов из-за нелегальных сигарет. Больше всего ввезли из Белоруссии

    1010
    4 комментария

    Доля нелегального оборота табачных изделий в России в 2023 году выросла на 0,5% по сравнению с прошлым годом и достигла 13,4%. Убытки российского бюджета от нелегальных сигарет составили 130 миллиардов рублей. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экспертные материалы по вопросам контрабанды табачной продукции.

    Чаще всего контрабандные сигареты поступали в РФ из стран ЕАЭС: 84,5% прибыли из Белоруссии, 13,6% — из Армении, 1,8% — из Казахстана и 0,1% — из Киргизии.

    Вырос и объем потребления нелегальной табачной продукции: с 954 миллионов пачек в 2022 году до 1,1 миллиарда в 2023 году, в отличие от объемов изъятия такой продукции правоохранительными органами: в 2023 году было изъято 676 миллионов сигарет, что на 32% меньше, чем в прошлом году.

    Ранее в Петербурге мужчина хотел продать больше 330 тысяч пачек сигарет без маркировки. Его оштрафовали почти на полмиллиона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СигаретыНелегальная табачная продукцияБюджет
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Zdobsi24 Мая 2024 в 22:01
    Дело не в том, что кто то чего то нежосчитался, а в качестве отвратительном. И плюс ко всему конской цене. Зарплаты так не выросли. И рынок над оказался оккупирован иностранцами. А они используют извините вообще непонятно что. В дешёвые сигареты кладут табак. Не пыль, не пушонку, потому что технологий изготовления из отходов производства у подпольщиков просто нет. Поэтому они выигрывают. А так был Донской табак, с отличным качеством, пока японцы его не купили и не прикрыли. Цель-захват рынка, замена нормальной продукции на суррогат и резкое удешевление для максимизации прибыли. Про потребителей вообще никто не думает. И как противовес пошёл контрафакт. Даже из той же Армении и других стран. Но качество там другое-там в сигаретах хороший табак, а не эрзац. Поэтому контрафакт по любому будет, даже если цена сравняется с официальной.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close