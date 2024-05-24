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    Правительство России проведет эксперимент с маркировкой презервативов. Всё ради заботы о потребителях

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    С сентября 2024 года в России начнется эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий: пометят презервативы, шприцы, инкубаторы для новорожденных и пробирки. Соответствующее постановление правительства опубликовано 24 мая на портале правовой информации.

    Как следует из документа, эксперимент пройдет с 1 сентября до 31 августа 2025 года. Проверку затевают, в частности, чтобы протестировать возможности нанесения маркировки на медицинские изделия, найти для нее оптимальный способ и организовать сотрудничество органов власти с участниками оборота медицинских изделий. Заставлять никого не будут — участие в эксперименте добровольное, отмечается в постановлении.

    По словам экспертов, маркировка нужна потребителю как гарант качества продукции, а презервативы — популярнейший метод контрацепции. По данным DSM Group, в 2023 году россияне купили в аптеках 19 миллионов упаковок презервативов на 6,8 миллиарда рублей.

    Ранее Минздрав разрешил продавать препараты для экстренной контрацепции в аптеках без рецепта, а также онлайн.

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