Правительство России проведет эксперимент с маркировкой презервативов. Всё ради заботы о потребителях

С сентября 2024 года в России начнется эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий: пометят презервативы, шприцы, инкубаторы для новорожденных и пробирки. Соответствующее постановление правительства опубликовано 24 мая на портале правовой информации.

Как следует из документа, эксперимент пройдет с 1 сентября до 31 августа 2025 года. Проверку затевают, в частности, чтобы протестировать возможности нанесения маркировки на медицинские изделия, найти для нее оптимальный способ и организовать сотрудничество органов власти с участниками оборота медицинских изделий. Заставлять никого не будут — участие в эксперименте добровольное, отмечается в постановлении.