От генерала генералу: «Коммерсант» узнал о еще одном фигуранте дела экс-командующего Попова

В деле генерал-майора и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова фигурирует еще один генерал, участник военной операции на Украине, который, по версии следствия, перевел обвиняемому на банковскую карту 500 тысяч рублей, полученные от реализации металла. Об этом стало известно 24 мая из материала «Коммерсанта».



Имя другого высокопоставленного фигуранта не называется, но по информации издания, он погиб еще до начала полноценного расследования и был удостоен звания Героя России посмертно. Теперь уголовное преследование покойного невозможно, и «крайним» оказался Иван Попов, подозреваемый в причастности к хищению в 2023 году более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, которые предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с ВСУ. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.