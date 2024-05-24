В Пулково прокомментировали подорожание парковки. О ней уже пишут в ФАС

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» ответила на вопросы о повышении стоимости парковки для бортпроводников с 5,2 тысячи рублей за 3 месяца (57,7 рубля в сутки) до 24,3 тысячи рублей за тот же период (270 рублей в сутки).

Цифры ранее назвала Надежда Тихонова, глава регионального отделения «Справедливой России — За правду», ссылаясь в своем обращении на неназванных проводников. Накануне Тихонова направила обращение в ФАС.



«Так, если раньше парковка у входа с 16-й по 30-ю минуту стоила 700 рублей, то сейчас уже 2 тысячи. Час на открытой парковке Р-2 у нового терминала и на Р-13 теперь стоит 700 рублей. Стоимость увеличилась на 75%», — приводит расценки в своем письме в антимонопольную службу Тихонова.