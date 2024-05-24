В Пулково прокомментировали подорожание парковки. О ней уже пишут в ФАС

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» ответила на вопросы о повышении стоимости парковки для бортпроводников с 5,2 тысячи рублей за 3 месяца (57,7 рубля в сутки) до 24,3 тысячи рублей за тот же период (270 рублей в сутки).
Цифры ранее назвала Надежда Тихонова, глава регионального отделения «Справедливой России — За правду», ссылаясь в своем обращении на неназванных проводников. Накануне Тихонова направила обращение в ФАС.
«Так, если раньше парковка у входа с 16-й по 30-ю минуту стоила 700 рублей, то сейчас уже 2 тысячи. Час на открытой парковке Р-2 у нового терминала и на Р-13 теперь стоит 700 рублей. Стоимость увеличилась на 75%», — приводит расценки в своем письме в антимонопольную службу Тихонова.
Как пояснили «Фонтанке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы», тарифы на служебной парковке действительно выросли.
«Стоимость основной служебной парковки после повышения тарифа составляет 300 рублей в сутки (или 13 рублей в час). Мы обновляем инфраструктуру парковочного пространства: проводим замену дорожного покрытия, благоустройство, уже модернизировали оборудование и программное обеспечение», — сообщили в ВВСС.
В компании полагают, что заявители взяли цифры из прошлого: до повышения тарифов сутки на служебной парковке обходились в 150 рублей, отметили в компании, а не 57,7 рубля, как заявили Тихоновой бортпроводники. И совершенно непонятно, зачем приводить в пример сумму сразу за три месяца, ведь на такой срок машину никто не оставляет — в месяце всего 20 рабочих дней.
Новые тарифы на парковку, существенно выше предыдущих, компания «Воздушные ворота Северной столицы» ввела на прошлой неделе. Подорожание объясняется растущим спросом и неравномерной заполняемостью.