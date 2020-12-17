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Путин продлил сроки временного проживания мигрантов в России до лета

Сроки временного проживания мигрантов в России из-за пандемии коронавируса продлены до 15 июня 2021 года. Подписанный Владимиром Путиным указ опубликован 17 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»... следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова «по 15 декабря 2020 года» заменить словами «по 15 июня 2021 года», — говорится в документе.

Это означает, что бизнес может и дальше нанимать мигрантов без разрешения на работу.

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