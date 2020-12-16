«Не надо этим увлекаться». Мишустин назвал сдерживание цен на продукты временным

Премьер-министр России на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.



«Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, <...> чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — заявил 16 декабря Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, меры, принимаемые для стабилизации стоимости продуктов, должны быть пропорциональны проблеме. Он заверил, что соглашения о стабилизации цен будут подписаны уже сегодня.