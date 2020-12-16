«Не надо этим увлекаться». Мишустин назвал сдерживание цен на продукты временным

Премьер-министр России на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.
«Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, <...> чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — заявил 16 декабря Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, меры, принимаемые для стабилизации стоимости продуктов, должны быть пропорциональны проблеме. Он заверил, что соглашения о стабилизации цен будут подписаны уже сегодня.
Премьер также призвал власти «внимательно» следить за стоимостью товаров, пока коронавирус «не лучшим образом» влияет на доходы россиян.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны.