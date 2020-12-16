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«Не надо этим увлекаться». Мишустин назвал сдерживание цен на продукты временным

Премьер-министр России на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.

«Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, <...> чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций», — заявил 16 декабря Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, меры, принимаемые для стабилизации стоимости продуктов, должны быть пропорциональны проблеме. Он заверил, что соглашения о стабилизации цен будут подписаны уже сегодня.

Премьер также призвал власти «внимательно» следить за стоимостью товаров, пока коронавирус «не лучшим образом» влияет на доходы россиян.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны.

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Комментарии (5)

Владислав М
Пора уже вспомнить 90-е и талоны на продукты. 2кг муки, кило колбасы, бытылка водки ... по фиксированным ценам, остальное по коммерческим. Для депутатов и единороссов возродить "Столы заказов".
Anatolevich
Он Медведеву, Ткачеву или Фридману как укажет. Был как то на Кубани - свинья под кроватью. Спрашиваю - с ума сошли. Нет - свиной грипп и папаша Ткачева приказал изьять всех свиней Кубани в пользу надёжного производителя. Про птичий грипп не спрашивал, но догадываюсь. Гитлеровцы были гуманнее.
260569221
Ага... «не лучшем образом коронавирус влияет на доходы населения» , нет, ну нормально да??? То есть до вируса - доходы были максимальны?? Че за бред
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