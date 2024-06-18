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    БПЛА сбросил взрывное устройство в Белгородской области. Начался пожар, ранена женщина

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    Ночью 18 июня беспилотник атаковал село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, в результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Об этом сообщил глубокой ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    «Есть пострадавшая. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», — пишет Гладков.

    Из районной больницы пациентку перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

    «Информация о последствиях уточняется», — добавляет Гладков.

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